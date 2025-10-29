España

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Málaga.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se prevé que en Málaga habrá un 100% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 87% y por la noche habrá una posibilidad del 60% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga y el temible terral

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MálagaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

España: las predicciones del tiempo para Valencia este 29 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo

El patrimonio millonario de El Gran Wyoming, el presentador con 19 casas que defiende el derecho a la vivienda digna

El comunicador ha defendido públicamente su derecho a invertir tras conocerse el alcance de sus bienes

El patrimonio millonario de El

Un equipo de investigadores crea un dispositivo para facilitar la reforestación tras los incendios: semillas que se entierran ”solas”

Este invento, que está fabricado con madera de roble, aumenta la tasa de éxito de germinación hasta el 80 %

Un equipo de investigadores crea

Metrociego: la aplicación para personas con discapacidad visual para sobrevivir al metro de Madrid

Miguel Coello creó Metrociego con solo 18 años para ayudar a personas ciegas a orientase por el metro

Metrociego: la aplicación para personas

La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

El contrato ha quedado desierto y la Benemérita ha tenido que licitar otro, que todavía no ha sido adjudicado, para que los nuevos guardias que han empezado esta semana la instrucción tengan uno. Anteriores contratos se los llevó una firma de marketing

La Guardia Civil no encuentra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil no encuentra

La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

Las contradicciones del ‘barón lastre’ Mazón frustran los planes de Feijóo para fijar la agenda en Sánchez y “su corrupción”

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

ECONOMÍA

El Dacia Sandero es el

El Dacia Sandero es el coche más vendido, pero los españoles no compran (solo) coches baratos: “El precio medio es de 33.251 euros”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”