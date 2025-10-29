Emilio Duró, experto en desarrollo personal, indica las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente al final de la vida: “Utilizamos la razón para justificar lo que sentimos”

El empresario y conferencista Emilio Duró conciencia sobre afectos y desarrollo personal

El empresario y conferencista Emilio Duró, reconocido por su enfoque humano en el desarrollo personal, suele repetir una idea que resume gran parte de su filosofía: “utilizamos la razón para justificar lo que sentimos.” Con esa frase, invita a mirar la vida desde la emoción, desde lo que realmente nos mueve, y no desde la lógica o el miedo. A partir de años de charlas y conversaciones con personas mayores, Duró ha identificado cinco grandes arrepentimientos que se repiten al final de la vida.

La primera, explica, es haber vivido según las expectativas de los demás y no según las propias. Muchas personas confiesan que pasaron su vida tratando de complacer, de cumplir, de encajar en modelos que no eran los suyos. Duró insiste en que esa renuncia silenciosa es una de las más dolorosas. Vivir la vida de otros, por miedo o por inercia, es una forma sutil de dejar de vivir la propia.

El segundo gran arrepentimiento está ligado a algo que muchas veces no se valora hasta que se pierde: la salud. Duró recuerda que el cuerpo es el vehículo que nos permite disfrutar y sentir. Sin energía nada más tiene sentido. No se trata de obsesionarse con el físico, sino de cuidar el equilibrio entre mente y cuerpo. Comer bien, dormir, moverse, descansar.

Un espacio para los afectos

En tercer lugar, no haber expresado las emociones, especialmente las positivas. Muchas personas reconocen que les habría gustado abrazar más, decir “te quiero” con frecuencia, mostrar afecto sin miedo al juicio. Duró sostiene que la inteligencia emocional no está en controlar lo que sentimos, sino en atrevernos a sentirlo y compartirlo. Reprimir lo bueno por miedo al ridículo o a la vulnerabilidad es una de las grandes trampas de la madurez. El afecto y la empatía son lenguajes universales que nos conectan con lo esencial.

Una familia pasando tiempo de calidad juntos (Crédito: Freepik)

El cuarto arrepentimiento tiene que ver con haber dado una importancia excesiva al trabajo, sacrificando los momentos personales y familiares. Duró no critica el esfuerzo ni la ambición, pero sí el desequilibrio. Muchos descubren tarde que los mejores momentos no fueron en el trabajo, sino en una sobremesa, con amigos o familia.

Finalmente, la quinta gran lección es no haber sido más feliz. No porque no existieran motivos, sino porque a menudo no se supo disfrutar de los que sí había. Duró aclara que la felicidad no depende solo de la actitud, sino también del contexto: hay etapas y situaciones que hacen más difícil sentirse bien, y eso es parte natural de la vida. Aun así, insiste en que muchas veces podríamos haber valorado más lo que sí teníamos, en lugar de esperar algo perfecto que nunca llegaba. Para él, ser feliz no significa negar los problemas, sino aprender a encontrar momentos de calma incluso dentro de ellos. La felicidad no es constante, pero puede aparecer en gestos sencillos.

Duró concluye con una frase que resume toda su visión: “Solo hay una cosa importante en la vida, y es cuánto has amado.” Amar en todas sus formas: a los demás, a uno mismo, a la vida. Porque al final, lo que permanece no son los logros laborales o lo material sino los afectos. En este sentido, su mensaje busca provocar una reflexión en las personas, invitándolos a transformar su mirada sobre el presente.