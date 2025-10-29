España

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre dormir con alguien o solo: “No es igual para hombres y mujeres”

El descanso nocturno puede verse afectado según duermas con o sin compañía

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

El cardiólogo Aurelio Rojas en
El cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo de Tiktok. (@doctorrojas/Tiktok)

Dormir bien es uno de los pilares para mantener una buena salud, pero a los españoles nos cuesta demasiado. La Sociedad Española de Neurología (SEN) afirma que cerca de la mitad de los adultos (48%) y el 25% de los niños no tiene un sueño de calidad. Los trastornos del sueño ya afectan al menos al 22% de la población, siendo el insomnio el más común de todos ellos.

Para un buen descanso nocturno, los especialistas recomiendan mantener un horario regular de sueño y evitar factores o elementos que puedan alterarlo. Cenas copiosas, el consumo de alcohol, tabaco o cafeína, el estrés y el uso de dispositivos como móviles y ordenadores, que emiten luz azul, interfieren con nuestra capacidad de conciliar el sueño. Pero ¿y si tu pareja también se convierte en un factor negativo para el sueño?

Es la pregunta que se hace el cardiólogo Aurelio Rojas (@doctorrojas) en un reciente vídeo publicado en su cuenta de Tiktok. El especialista médico, que se dedica a la divulgación científica en sus redes sociales, es consciente de la tan extendida costumbre de que las parejas duerman juntas en la misma cama, pero se pregunta: “¿Es mejor dormir solo o acompañado?“.

Efectos en hombres y mujeres de dormir acompañado

Dormir en pareja afecta de
Dormir en pareja afecta de forma diferente a hombres y a mujeres. (Pexels)

Según explica el doctor Rojas, existen diferencias en cómo afecta el sueño de hombres y mujeres. “Según un reciente estudio de la Universidad de Oxford, los hombres duermen mejor cuando lo hacen junto a su pareja. Esto no es casualidad. Según los investigadores, el contacto físico libera oxitocina, la famosa hormona del amor, esa que reduce el estrés, baja la frecuencia cardíaca y favorece una respiración más calmada. En otras palabras, el cuerpo se siente seguro y el corazón también“, explica.

Pero estos efectos, por desgracia, no parecen repetirse entre las mujeres. Esta investigación, realizada con la Sleep Research Society, revela que los vaivenes sentimentales de las relaciones románticas afectan especialmente a las mujeres, lo que puede alterar la calidad de su descanso nocturno. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes y variaron según el tipo de mecanismo estudiado. En algunos casos, la afectividad negativa afecta más a los hombres, mientras que en otros, la depresión o la ansiedad median con mayor fuerza en las mujeres. Además, factores individuales como la personalidad pueden modular estos efectos.

Las diferencias en el sueño van más allá, según indica Rojas. “Un estudio del Canisius College en Nueva York descubrió que muchas mujeres duermen mejor, atención, con su perro que con su pareja. Sí, literalmente son mejores que nosotros", afirma. La investigación, realizada por la doctora Christy L. Hoffman, explica que los patrones de sueño de los perros se asemejan más a los de los humanos que los de los gatos, lo que podría explicar esta preferencia de las mujeres en cuanto a mascotas. Además, tras encuestar a cerca de 1.000 mujeres, el estudio comprobó que los perros como compañeros de cama obtuvieron mejores resultados en cuanto a comodidad y seguridad que los humanos y los gatos.

“Parece que según la ciencia, ahora los románticos somos los hombres y que algunas nos han cambiado por un perrete”, concluye el cardiólogo Rojas.

