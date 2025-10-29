España

Andrés Millán, abogado: “Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”

Debido a distintos factores la mayoría de los empleados en España no notan una mejora real en su economía aunque le suban el sueldo

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una mujer mira su cartera
Una mujer mira su cartera vacía (Montaje Infobae con imágenes de @lawtips / TikTok)

“Aunque te suban la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”, ha explicado el abogado Andrés Millán en un vídeo publicado recientemente en Instagram, donde analiza junto a la asesora fiscal independiente María Orea la paradoja entre el crecimiento económico y la sensación generalizada de empobrecimiento de la población.

Ambos expertos atribuyen parte de esta percepción a la falta de actualización en los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a unos mínimos personales y familiares que, según ellos, están décadas estancados.

La publicación gira en torno al hecho de que, pese a las cifras positivas sobre el crecimiento económico, los trabajadores sienten que el dinero cada vez rinde menos. En este sentido, Millán alertó sobre la persistencia de unos tramos impositivos y deducciones que no han sido adaptados a la evolución del coste de la vida: “Aparte de que los sueldos están estancados, no podemos olvidar que Hacienda no actualiza los tramos del IRPF ni los mínimos personales y familiares desde hace décadas”, denunció.

En esa misma línea, María Orea puso de relieve la disonancia entre la realidad actual y el importe que la Agencia Tributaria sigue considerando como umbral mínimo para la subsistencia. “Se sigue considerando que el mínimo de subsistencia para una persona es de 5.550 euros al año”, explicó. Además, Orea añadió que los importes de las deducciones tampoco han experimentado cambios sustanciales en mucho tiempo: “Por no hablar de que los importes de las deducciones también llevan mil años sin tocarse”.

Sindicatos inician el 30 de octubre movilizaciones por los salarios de funcionarios y amenazan con huelga

Subidas salariales que no compensan a los trabajadores

Desde hace años, la negociación colectiva aspira a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas salariales. Sin embargo, según Millán, esas mejoras quedan neutralizadas por la estructura fiscal vigente. “Y por esto, aunque te suba la nómina, tu poder adquisitivo sigue igual o peor”, sentenció el abogado en el vídeo divulgado en la red social.

Este fenómeno, conocido como “progresión fría” o “efecto arrastre fiscal”, se refiere a que, cuando los umbrales del impuesto no se ajustan a la inflación, incluso subidas salariales modestas pueden empujar a los trabajadores a tramos superiores, pagando proporcionalmente más impuestos y perdiendo capacidad de compra en términos reales.

Crece la recaudación fiscal, pero se estanca la economía familiar

La denuncia de Orea acerca del aumento de la recaudación del IRPF refuerza esta idea de pérdida real de poder adquisitivo. Según compartió en el vídeo, “solo la recaudación en IRPF ha aumentado más de un 37% entre 2021 y 2024”.

De esta forma, aunque la economía muestre signos de crecimiento y puedan producirse incrementos salariales en convenios colectivos o sectores concretos, la falta de adaptación de la fiscalidad actúa como contrapeso inmediato, limitando los beneficios prácticos para la mayoría de trabajadores.

La combinación de tarifas no actualizadas, mínimos exentos obsoletos y un “mínimo vital” congelado en cifras muy por debajo del coste de vida real provocan, en palabras de los expertos, una situación donde la estadística va por un lado y el bolsillo por otro.

Temas Relacionados

IRPF Poder adquisitivo Hacienda Agencia Tributaria Inflación Recaudación fiscalSalariosSueldosTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Esta es la actividad que pueden hacer las personas de 50 años para mantener el cerebro joven

Al llegar la madurez, el cerebro necesita estímulos para ralentizar el deterioro cognitivo

Esta es la actividad que

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

El experto de la cuenta ‘Garaje Hermético’ relata los tres principales tipos de empresas del sector

“Todo el mundo habla de

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La demandada ha sido condenada a la readmisión del trabajador, el abono de salarios dejados de percibir y una indemnización de 8.000 euros

Un juzgado de Málaga anula

Las revistas del corazón esta semana: la identidad del novio de Eva González y las lágrimas de Lydia Lozano

Este miércoles, 29 de octubre, también son protagonistas del kiosco la princesa Leonor, tras su aparición en los Premios Princesa de Asturias, e Isabel Preysler con sus grandes confesiones

Las revistas del corazón esta

11 alimentos imprescindibles para cuidar tu salud intestinal: mejoran la digestión y controlan la inflamación

Una dieta equilibrada puede ayudar a fortalecer el sistema inmunitaria, regular las emociones y aportar un bienestar duradero

11 alimentos imprescindibles para cuidar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Todo el mundo habla de

“Todo el mundo habla de los coches chinos, pero pocos conocen esas marcas”: un experto da las claves que debes saber

Un juzgado de Málaga anula el despido del presidente del sindicato CGT en la empresa Plásticos IMA por ser “una represalia por participar en la huelga”

La DGT establece nuevas restricciones para conductores mayores de 65 años

Primer aniversario de la DANA, en directo: funeral por las 237 víctimas en Valencia, críticas a Mazón y última hora del homenaje

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 29 de octubre

El Dacia Sandero es el coche más vendido, pero los españoles no compran (solo) coches baratos: “El precio medio es de 33.251 euros”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Gonzalo Bernardos revela las profesiones de toda la vida con las que podrás ganar hasta 6.000 euros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Jannik Sinner se resigna a

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”