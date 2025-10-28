Herida de gravedad una mujer en El Pedroso (Sevilla) tras ser atropellada por su expareja

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. (GUARDIA CIVIL/Europa Press)

Una mujer de 30 años ha resultado herida grave después de, presuntamente, ser atropellada por su expareja, un vecino de El Pedroso (Sevilla) que se dio a la fuga y fue interceptado y detenido por la Guardia Civil en la localidad cercana de Cantillana.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que el atropello se produjo este lunes, en torno a las 12:45 horas, en la calle Calera, en El Pedroso, desde donde varias personas llamaron a Emergencias para informar de que el atropello había sido intencionado y que el conductor se había dado a la fuga.

La Guardia Civil activó entonces la búsqueda de este hombre, que fue localizado en Cantillana, localidad distante 31 kilómetros, en un caso que investiga el equipo de Policía Judicial de Lora del Río. La mujer sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Resolución de Constantina.

*Información elaborada por EFE