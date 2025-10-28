España

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Junts decidirá entre el miércoles y el jueves su postura a través de la votación de la militancia

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Junts per Catalunya que determine cuál es su posición respecto al Gobierno tras anunciar su ruptura con el PSOE. El líder del PP ha reaccionado al anuncio de Puigdemont presionando a la organización catalana para que llegue rápido a una conclusión y lo utiliza para debilitar al Ejecutivo. “Los socios del Gobierno están más incómodos”, ha concluido el político gallego.

Feijóo se ha limitado a comentar la situación del Gobierno tras este revés, pero no ha entrado en detalle de cómo puede afectar a su partido o si realizarán algún tipo de acercamiento a la formación nacionalista. La opción de la moción de censura se presenta muy complicada por la necesidad de unir a Junts y Vox en un mismo proyecto.

Por su parte, el partido de Puigdemont ha confirmado que no prevén un nuevo giro aunque se produzca una reunión o comunicación con Pedro Sánchez. De esta manera, todo apunta a que los catalanes se opondrán a muchas medidas del Gobierno, dificultando su continuidad.

Feijóo asegura que Sánchez "protege al que roba" y éste dice que "caja b" solo hubo en el PP.

Feijóo responde al anuncio de Junts

Feijóo ha señalado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el principal problema político que tienen los españoles” y ha advertido que “ya tiene mucho más pasado que futuro”. En declaraciones a los medios tras su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (NEF), Feijóo ha atacado a la estabilidad de la legislatura a partir del anuncio de Junts.

El líder popular ha subrayado que la situación de Sánchez al frente del Ejecutivo se sostiene sin “presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria”. También ha destacado el creciente malestar en los socios parlamentarios del Gobierno. “Veo a los socios de Sánchez cada vez más incómodos por la mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno”.

Por ello, pide a Junts que, al existir esta incomodidad, concrete su posición, animándolos a confirmar su paso a la oposición del Ejecutivo, acercándose a una posible alianza con el PP, todavía lejana. Aprovechando el anuncio de Guardiola de convocar elecciones en Extremadura, ha pedido “recuperar la coherencia política en nuestro país” frente a la “decadencia política” que, en su opinión, representa el PSOE.

A quien les dé por muertos en el V aniversario de Junts: "Que os zurzan porque nosotros seguiremos"

La decisión de Junts de esta semana

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este martes que un hipotético encuentro entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez vaya a corregir la relación deteriorada entre ambas formaciones. En una entrevista en Rac1, Turull ha criticado la falta de avances en los compromisos alcanzados con el PSOE, acusando a los socialistas de no cumplir el acuerdo pactado en Bruselas.

Según sus palabras, “la lista de incumplimientos y de falta de voluntad y confianza que debíamos mejorar se ha agravado tanto que nada de esto lo resuelve”. El dirigente de Junts ha subrayado que su formación no tiene intención de actuar como “muleta” del Ejecutivo y ha pedido a Pedro Sánchez que reflexione sobre la dirección de la legislatura tras la ruptura entre los partidos. Reconoce que han existido contactos por parte del PSOE, pero que no cambiarán lo decidido.

