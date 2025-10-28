España

ERC propone una ley de vivienda con impuestos progresivos y la eliminación de beneficios fiscales que se debatirá en el Congreso

El partido catalán es uno de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que espera contar con su apoyo en la propuesta que se tratará en el pleno del próximo 11 de noviembre

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
La propuesta de ERC buscaría
La propuesta de ERC buscaría penalizar la concentración especulativa de vivienda (EuropaPress)

La crisis de vivienda que azota el territorio español no parece tener fácil solución. Con una oferta mermada y una demanda cada vez más elevada, los precios para el alquiler y la compra han alcanzado cifras récord, superando incluso en muchas capitales las registradas antes del ‘boom’ del ladrillo de 2008. Ante este suceso, los distintos actores políticos han propuestos sus propias medidas para palear esta situación, como aumentar las construcciones, dar seguridad fiscal a los propietarios o aumentar los impuestos a los grandes tenedores. Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado su propia proposición de ley, que llevará al Pleno del Congreso el próximo 11 de noviembre.

Tras la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, los apoyos del Ejecutivo se han visto reducidos, por lo que la propuesta de ERC, uno de los principales socios del Ejecutivo, llega en un momento de constantes fricciones entre los parlamentarios que sustentan el Gobierno de coalición. Esta proposición de ley busca un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, que se aplicaría a partir de la tercera vivienda y se incrementaría en línea con el número de viviendas.

Este gravamen propuesto por ERC sería complementario al IVA y buscaría “penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social”, según explicó el partido catalán. Así, el impuesto progresaría del 4%, al 8% y al 12% para la tercera a la quinta vivienda en propiedad respectivamente. A partir del quinto inmueble, se sumaría al 12% un 5% adicional por cada nueva vivienda parta “evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores”.

IVA del 21% para los pisos turísticos

Otro de los puntos que trata la propuesta de ERC es la eliminación de los beneficios fiscales para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, ya que consideran que, en la actualidad, operan con un régimen “prácticamente exento” de impuestos y actúan como catalizadores de la financiarización de la vivienda. Además, propone aplicar un tipo impositivo (IVA) del 21% a las viviendas de uso turístico con el objetivo de “hacer más justo el gravamen aplicable a estos alojamientos, que hasta ahora no reflejaba adecuadamente el valor de los servicios que ofrecen“.

La ley propuesta por el partido independentista y que se debatirá en el mes de noviembre plantea también un aumento del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que no constituyan residencia habitual y las propiedades de grandes tenedores. Con esta medida pretenden que sean los propios Ayuntamientos quienes penalicen usos como el alquiler turístico y prioricen un uso “residencial, estable y sostenible”.

La portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, ha ensalzado la propuesta de su partido frente a las medidas tomadas por los “sucesivos gobiernos españoles” en materia de vivienda que, en su opinión, han fomentado el mercado privado y a los grandes tenedores: “La vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar”.

Temas Relacionados

Crisis de ViviendaMercado InmobiliarioERCCongreso de los DiputadosVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten por alimento con alérgeno no declarado

Las pruebas han expuesto la presencia de sustancias que pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

El conflicto judicial por la custodia de tres menores culmina con una sentencia que refuerza la posición de la madre y deja sin cambios la patria potestad compartida

Un padre solicita la custodia

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

La sentencia concluyó que lo esencial es la protección emocional de los hijos, por lo que cualquier reanudación de contacto debe hacerse bajo la supervisión de profesionales

La justicia rechaza la custodia

Gambas al ajillo estilo cordon bleu: una receta tradicional con un toque diferente para sorprender a tus invitados

Este plato fusiona las cocinas española y francesa para ofrecer una variante distinta

Gambas al ajillo estilo cordon

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

La reconstrucción facilita la recuperación del PIB de la zona y la reposición de capital por otro más productivo, pero las fuertes pérdidas podrían limitar su crecimiento “de modo duradero”, advierten desde el Banco de España

Resurgir del barro: un año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre solicita la custodia

Un padre solicita la custodia compartida de sus hijos y la Justicia lo rechaza: denuncias de malos tratos, desacuerdos y un clima familiar hostil llevan a mantener la exclusiva a la madre

La justicia rechaza la custodia compartida a un padre condenado por violencia machista: los hijos mejoraron tras un tiempo sin tener contacto con él

Una madre registra a su hija con sus apellidos, se separa del padre y solicita que este no tenga patria potestad ni visitas: la Justicia rechaza su petición por ser ella quien rompió el vínculo

El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

ECONOMÍA

Resurgir del barro: un año

Resurgir del barro: un año después de la DANA, la actividad económica de las empresas se ha recuperado en un 90%

Manuel Requena, abogado, sobre las relaciones de pareja: “Si no firmas un papel, tu amor no vale nada”

Una española viviendo en Suiza revela cuánto cuesta vivir en el país: “Pagamos de alquiler 810 euros”

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes marcharte voluntariamente de tu trabajo y tener derecho a indemnización y a paro”

Cuotas de autónomos 2026: cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del Gobierno y el PP

DEPORTES

El descabellado estadio que quiere

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”

Aston Martin apunta alto con los objetivos para las próximas temporadas: “Ganar varios campeonatos consecutivos”

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca