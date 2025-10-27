España

La inteligencia artificial “eligió bien”: cómo una mujer siguió el consejo de ChatGPT para mudarse y cambiar de trabajo

Julie también consultó con amigos y fuentes en la red, pero apreció cómo esta herramienta logró superar la confusión y le dio respuestas concisas

Por Yoana Kaloyanova

Julie Neis dejó en manos de la IA sus decisiones vitales. (Montaje Infobae)

Julie Neis, originaria de Michigan y criada en Texas, se siente en casa entre las estrechas calles y la arquitectura medieval de Uzès, Francia, aunque no había puesto un pie en la ciudad hasta hace seis meses.

¿Qué la llevó a dar el paso decisivo y empezar una nueva vida allí? Sencillo: dejó que ChatGPT decidiera.

“Sé que parece una locura dejar que la IA decida sobre tu vida”, explica Julie a CNN Travel. “Pero me aliviaba del agobio que sentía, y podía ser una aventura”.

La inteligencia artificial, afirma, “eligió bien”.

La conexión con Francia

La conexión de Julie con Francia comenzó en su juventud, cuando estudiaba el idioma en la escuela. Completó un año de estudios de idiomas en el país y posteriormente se mudó a París durante cinco años a partir de 2004.

“Es simplemente gracioso porque la decisión que tomé a los 11 o 12 años terminó cambiando el curso de mi vida”, dice ahora.

Después de casi cinco años, regresó a Estados Unidos y se dedicó por completo a su carrera tecnológica. Con el tiempo, logró lo que ella llama “un excelente trabajo, un excelente salario y muchos viajes”, pero con el tiempo, empezó a sufrir un “enorme agotamiento”.

“Creo que mi sistema nervioso simplemente se quemó”, afirma ahora para el medio anteriormente mencionado. Consiguió superar la ansiedad, la depresión y la fatiga crónica, pero síntomas como ataques de ansiedad y dolor de espalda comenzaron a empeorar. Se sentía “como un cascarón”.

Así, Neis se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Francia, el lugar que siempre había amado, la atrajo de nuevo.

Neis dejó su trabajo corporativo y regresó a París, esperando encontrar la felicidad de nuevo, pero la ciudad la dejó con una sensación de sobreestimulación. Quería quedarse en Francia, pero no sabía dónde.

Entonces, le preguntó a ChatGPT.

La respuesta de ChatGPT

Tras escribir toda su historia a la IA, incluyendo sus valores y una lista de deseos sobre su nuevo destino, el chatbot sugirió dos ciudades: Sarlat-la-Canéda, en la región de Dordoña, en el suroeste de Francia, y Uzès. Aún indecisa, le pidió a ChatGPT que eligiera una.

“Sarlat estaba más lejos”, dice Julie ahora. “Así que eso me hizo pensar que quizás Uzès fuera mejor”.

Además de la inteligencia artificial, Neis también consultó con amigos y fuentes en la red, pero apreció cómo ChatGPT logró superar la confusión y le dio respuestas concisas. Una vez que hizo la llamada, comenzó la mudanza.

Una nueva vida

Llegó en marzo con dos maletas y una bolsa de viaje, cogió el tren a Aviñón, alquiló un coche y condujo hasta Uzès. Julie recuerda entrar por primera vez a ese pueblo “adorable” y pensar: “Bien, aquí vamos”.

La elección de la IA, en palabras de Julie, resultó ser “muy acertada”. Le encantó poder recorrer el casco antiguo en cuestión de minutos, y la calidez, tanto de la gente como del clima, la atrajo. Alquiló un apartamento amueblado de un dormitorio con techos abovedados y vistas a la torre medieval y comenzó a intentar construir una comunidad.

Un nuevo comienzo

Aunque ya se había mudado sola a Francia antes, le preocupaba sentirse aislada esta vez.

Al principio, bromea, probablemente la conocían como “la estadounidense que siempre estaba sola”. Pero su canal de YouTube le ayudó a conocer a otros residentes internacionales, en su mayoría jubilados.

“Cuando conocí a esos expatriados, dijeron: ‘Vaya, realmente nos has reducido bastante la edad’”, dice, y agrega que desde entonces ha conocido a otros residentes más cercanos a su edad.

Después de pasar gran parte de su vida en un entorno donde el “énfasis estaba en el trabajo”, Julie aprecia que la gente en Francia no le pregunte inmediatamente a qué se dedica.

“Quizás con el tiempo lo hagan, pero no es la primera pregunta que hacen”, añade. “Porque eso no es lo más importante…”

La inteligencia artificial se cobra 8.000 empleos: la empresa alemana SAP recortará su plantilla en todo el mundo pese a ganar un 167% más.

Julie se ha adaptado plenamente a la vida en Uzès y dice que mudarse allí la ha ayudado a recuperarse.

“Me siento completamente yo misma de nuevo”, dice. “No puedo expresar el alivio que siento… Porque llegué a un punto en el que pensé que nunca volvería a sentirme normal”.

En su canal de YouTube, French Julie Travels, documenta su vida en Francia y ahora organiza retiros de una semana y recorridos gastronómicos.

Neis visita Estados Unidos una o dos veces al año y planea regresar para Navidad, pero aunque sigue “abierta a todas las posibilidades”, no se ve regresando permanentemente: “Siento que este pequeño pueblo es el lugar donde debo estar, ya sea por ahora, dentro de unos años o posiblemente para siempre”, dice.

Dejar que ChatGPT decida puede parecer arriesgado, dice Neis, pero para ella funcionó: “Da miedo dejar un sueldo de tiempo completo y no saber cómo se desarrollarán las cosas”, dice. “Pero estoy mucho más feliz. Es una aventura y me siento muy afortunada de estar aquí experimentando esta nueva vida”.

