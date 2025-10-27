K-pop encabeza el ranking de las canciones más sonadas en la plataforma de Apple en España

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los personajes Zoey, de izquierda a derecha, Rumi y Mira en una escena de "KPop Demon Hunters". (Netflix via AP)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

1. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Esta imagen publicada por Netflix muestra a los personajes, de izquierda a derecha, Rumi, Zoey y Mira en una escena de "KPop Demon Hunters". (Netflix via AP)

Golden se estrena hoy en este ranking. El exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. SUPERESTRELLA

Aitana

La cantante Aitana se posiciona en el segundo lugar del ranking con su canción "SUPERESTRELLA". (EFE/ Juanjo Martin)

SUPERESTRELLA de Aitana se mantiene en segundo lugar.

3. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" de Taylor Swift, se queda en la tercera posición del ranking de las más escuchadas en España. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada The Fate of Ophelia, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. no tiene sentido

Beéle

"no tiene sentido" de Beéle se queda en la cuarta posición del ranking. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

"TU VAS SIN (fav)" del cantante español Rels B, se queda con el quinto puesto del ranking español. (Foto AP/Félix Márquez)

TU VAS SIN (fav) de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la quinta posición.

6. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en España. (Instagram/@kiddvoodoo)

En sexto lugar, continúa Me Mareo de Kidd Voodoo y JC Reyes.

7. DROGA

Mora y C. Tangana

"DROGA" de C. Tangana y Mora, se cuela en la séptima posición del listado en España. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mora y C. Tangana. Quizás por esto es que DROGA debuta en el ranking directamente en la séptima posición.

8. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones al rededor del mundo desde el día de su estreno. (Instagram/@westcol)

La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, se mantiene en el octavo lugar de la lista.

9. Ruina

Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo

"Ruina" una colaboración en la que participa Quevedo, se queda con el noveno sitio del ranking. (Foto AP/Alejandro Godinez, archivo)

Ruina de Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 14 en el que se encontraba ayer.

10. 6 DE FEBRERO

Aitana

"6 DE FEBRERO" de la cantante española Aitana, se mete en la última posición del ranking. (EFE/ Juanjo Martin)

La melodía de Aitana va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 9.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.