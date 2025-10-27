K-pop encabeza el ranking de las canciones más sonadas en la plataforma de Apple en España

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.
Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.
Lo favorito de los escuchas
1. Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
Golden se estrena hoy en este ranking. El exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
2. SUPERESTRELLA
Aitana
SUPERESTRELLA de Aitana se mantiene en segundo lugar.
3. The Fate of Ophelia
Taylor Swift
Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada The Fate of Ophelia, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?
4. no tiene sentido
Beéle
El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
5. TU VAS SIN (fav)
Rels B
TU VAS SIN (fav) de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la quinta posición.
6. Me Mareo
Kidd Voodoo y JC Reyes
En sexto lugar, continúa Me Mareo de Kidd Voodoo y JC Reyes.
7. DROGA
Mora y C. Tangana
Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mora y C. Tangana. Quizás por esto es que DROGA debuta en el ranking directamente en la séptima posición.
8. La Plena (W Sound 05)
W Sound, Beéle y Ovy On the Drums
La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, se mantiene en el octavo lugar de la lista.
9. Ruina
Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo
Ruina de Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 14 en el que se encontraba ayer.
10. 6 DE FEBRERO
Aitana
La melodía de Aitana va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 9.
¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?
Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.
Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.
Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.
Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.
Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.
Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.