Irene Rosales reacciona a la nueva canción de Kiko Rivera, una balada supuestamente dedicada a ella: “Lo voy a apoyar al 100%”

La sevillana ha respondido a la prensa después de que el hijo de Isabel Pantoja haya revelado parte de su nuevo tema

Anabel Gómez Salvador

Irene Rosales y Kiko Rivera,
Irene Rosales y Kiko Rivera, en una boda en Sevilla en 2021.

Sin duda es la ruptura del año. Tras más de once años de relación, Kiko Rivera e Irene Rosales decidían poner fin a su historia de amor a finales de este verano. Y ahora, mientras la sevillana intenta reconstruir su vida ilusionada de nuevo del empresario Guillermo, el DJ ha querido sacar su lado más sensible con una nueva canción que supuestamente confesará sus sentimientos hacia su ahora exmujer.

“Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar”, canta Kiko en unos versos que muchos han interpretado como una dedicatoria encubierta a Irene. De hecho, él mismo ha explicado que se trata de su “versión más romántica” y que con este tema se ha atrevido a “salir de la zona de confort”.

El hijo de Isabel Pantoja, que atraviesa una etapa de introspección tras tantos años de relación con la sevillana —nueve de ellos como marido y mujer—, ha reconocido en varias ocasiones que este proceso no ha sido fácil. En sus redes ha hablado de “momentos de soledad” y de la sensación de que “la casa se le caía encima”. Sin embargo, ahora se muestra centrado en sus hijas, Ana y Carlota, y en su carrera musical, decidido a transformar el desamor en melodías.

A pesar de las especulaciones, la relación entre Irene y Kiko parece mantenerse en buenos términos. La propia influencer, preguntada por la prensa acerca del nuevo lanzamiento de su ex, no ha dudado en mostrar su apoyo: “Yo estoy bien y ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al 100%”, ha declarado con una sonrisa. Con esta frase, Irene dejaba claro que, lejos de resentimientos, prevalece el respeto y el cariño por el padre de sus hijas.

Ambos han confirmado que su ruptura fue una decisión consensuada, tomada después de una larga conversación y con la prioridad puesta en el bienestar de las pequeñas. Según reveló la excolaboradora televisiva, ya habrían alcanzado un acuerdo tanto en la custodia como en los aspectos económicos, aunque no ha querido dar más detalles sobre la inminente firma del divorcio.

Kiko Rivera e Irene Rosales
Kiko Rivera e Irene Rosales vendieron la exclusiva de su boda a la revista '¡Hola!'.

La nueva vida de Irene: amor, serenidad y pies en la tierra

Desde su separación, Irene ha optado por mantener un perfil más relajado, alejado del ruido mediático. Sin embargo, su nueva relación con Guillermo ha devuelto la sonrisa a su rostro. En las últimas semanas se la ha visto disfrutando de planes familiares en parques y reuniones con amigos, sin esconderse de las cámaras, aunque evitando muestras de cariño explícitas.

Los que la conocen aseguran que Irene está “más relajada que nunca”, volcada en sus hijas y en su vida social, pero sin renunciar a su faceta profesional. “Estoy bien, viviendo el presente”, comentó hace poco ante los medios, dejando claro que, aunque su vida sentimental haya cambiado, su prioridad sigue siendo la misma: su familia.

Mientras tanto, Kiko Rivera se refugia en la música. El artista ha transformado la melancolía de su ruptura en inspiración creativa, preparando una canción que, según sus propias palabras, “marca un antes y un después” en su carrera. La balada, que verá la luz en los próximos días, promete mostrar su faceta más íntima y emocional.

