España

El restaurante dentro de una almazara con un menú en torno al aceite de oliva: premiado por Michelin por su relación calidad-precio

Ha sido reconocido por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand, que reconoce lugares en los que el buen producto y la originalidad no están reñidos con un ticket razonable

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Uno de los platos del
Uno de los platos del restaurante Aureum by Picualia. (Web de Picualia)

Jaén es el paraíso de los amantes del aceite de oliva virgen extra. Y es en esta provincia repleta de olivares donde se encuentra Picualia, una de las mayores cooperativas de la zona y un lugar de gran interés para aquellos que quieran aprender (y probar) todo sobre este ‘oro líquido’. Situada en Bailén, al pie de la autovía A-4 que conecta los principales núcleos urbanos del sur de España con Madrid, esta almazara se especializa en aceites de variedad Picual, un producto exquisito que ha recibido premios nacionales y que allí cuidan como si de un metal precioso se tratase.

Además de las visitas didácticas, catas y propuestas oleoturísticas que la almazara propone a sus visitantes, dentro de este templo del aceite se encuentra Aureum by Picualia, un curioso restaurante recomendado por la Guía Michelin por su excelente relación calidad-precio. De hecho, es uno de los pocos restaurantes que la guía francesa incluye en su lista de premiados Bib Gourmand, restaurantes en los que el buen producto y la originalidad no están reñidos con un ticket razonable.

Interior del restaurante Aureum by
Interior del restaurante Aureum by Picualia. (Web de Picualia)

Situado en el interior de sus instalaciones, este restaurante cuenta con un salón con vistas a la bodega de la almazara y tiene capacidad para 40 comensales, con posibilidad de ampliación para grupos más numerosos o autobuses de turistas, frecuentes en este espacio. El chef al frente, Paco Simón, crea platos donde la cocina de tradición local y los productos de la tierra son los protagonistas, pero, eso sí, en una versión vanguardista. Y siempre con el aceite como producto estrella.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Dos menús basados en el aceite

Como una actualización del menú con el que iniciaron este proyecto, que abrió sus puertas en 2022, presentan el menú ‘Labora Olivae 2’, un homenaje a los agricultores y ganaderos de la zona basado en 13 platos que recuerdan la dieta que hace décadas tenían como hábito. Entre los platos que en él se incluyen encontramos algunos como las quisquillas de Motril con toque de brasas sobre lenteja caviar o el potaje de garbanzos con bacalao confitado en AOVE Picualia Arbequina en dos texturas. El precio de este menú es de 75 euros.

A esta opción, han sumado un segundo menú, ‘Fenologicum’, que quiere presentarse como una oda al bosque de olivos que rodea el ligar, lo que se conoce como ‘Mar de Olivos’ y a los cambios que sufre a lo largo del año dependiendo del clima.

Uno de los platos del
Uno de los platos del restaurante Aureum by Picualia. (Web de Picualia)

De esta forma, cada pase del menú hace referencia a una etapa de la vida de un olivo: desde ‘Nacimiento’ y ‘Brotación’ hasta ‘Floración’, ‘Envero’ y ‘Maduración’. Entre los platos que lo conforman, encontramos recetas como ellomo de bacalao desalado a la brasa con salsa verde y Aceite de Oliva Virgen Extra Picual Reserva; un guiso de carne de cerdo tradicional; buñuelos de tomate de la huerta; o un postre a base de tartar de naranja caramelizada con ‘falsa leche frita’ y helado con stracciatella de naranja. El precio de esta opción es de 54 euros por comensal, 84 si se elige la armonía de vinos. Además de estas dos opciones de menú, el restaurante Aureum ofrece platos a la carta.

Por su parte, la sala, sumillería y coctelería corren a cargo de José Antonio Simón, encargado de adentrar a los comensales en la exclusiva selección de vinos de la bodega con los que cuenta el restaurante y responsable de dar forma a los cócteles más sofisticados y frescos para un final más que feliz.

Temas Relacionados

Aceite de OlivaJaénGuía MichelinRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Málaga este domingo 26 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Málaga

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Sevilla este domingo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

¿Cómo estará el clima en Madrid?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Youtube en España: la lista de los 10 videos en tendencia de este sábado

Nuevos artistas y canciones han entrado en el ranking de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Youtube en España: la lista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre trata de reducir

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una descendiente de judíos sefardíes por no acreditar “vinculación con España”

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe