España

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, conoce el estado del tiempo en Zaragoza para las próximas horas en este domingo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se prevé que en Zaragoza habrá un 1% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 18 centígrados y una mínima de 10°. La nubosidad será del 42% y por la noche habrá una probabilidad del 1% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ZaragozaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: temperatura y

Un instituto de Madrid afronta el invierno con 28 ventanales sin cubrir: “Los profesores y los alumnos están aguantando muy estoicamente”

La reforma prevé mejorar la eficiencia energética del centro y acabará “antes de las vacaciones de invierno”

Un instituto de Madrid afronta

El restaurante dentro de una almazara con un menú en torno al aceite de oliva: premiado por Michelin por su relación calidad-precio

Ha sido reconocido por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand, que reconoce lugares en los que el buen producto y la originalidad no están reñidos con un ticket razonable

El restaurante dentro de una

El arquitecto Pedro Torrijos reivindica en ‘Catedral de Escombros’ la memoria de las víctimas de desastres como la DANA de Valencia: “Se convierten en fantasmas sin cara”

“Las personas que toman decisiones, que luego contribuyen a que se produzcan esas catástrofes, tratan a la gente como fantasmas sin cara. Si pensaran que no son números, seguramente tomarían otro tipo de decisiones”, reflexiona

El arquitecto Pedro Torrijos reivindica

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

El bloque de derecha seguiría imponiéndose en la comunidad, pero en la provincia la oposición podría arrebatarle el territorio a los populares

La gestión de la DANA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa del PP que

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

ECONOMÍA

Javier Gil, investigador del CSIC:

Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

España forma más a sus jóvenes, pero no los emplea: el paro juvenil repunta y retrasa la emancipación mientras se alarga la etapa estudiantil

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe