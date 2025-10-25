Un niño de 12 años muere tras inhalar desodorante por un reto viral de TikTok: “No sabía que podía matarte”

Un niño de 12 años muere tras inhalar desodorante por un reto viral de TikTok. (Composición Infobae)

Oliver Gorman, un niño de 12 años de Hyde, en el área de Tameside (Manchester), murió después de inhalar gas butano procedente de desodorantes en aerosol. Según la investigación judicial, el menor habría participado en el reto de TikTok conocido como ‘Chroming’ o ‘Huffing’, una práctica en la que los jóvenes inhalan el spray para experimentar efectos psicoactivos.

La tragedia ocurrió la noche del 5 de mayo, cuando Oliver regresó a casa tras unas vacaciones familiares en Gales. “Dijo que estaba cansado y se fue a su dormitorio”, relató su madre, Clare Gillespie, durante la audiencia en el Juzgado Forense del Sur de Manchester.

“Menos de una hora después subí a verlo y no respondía. Al intentar despertarlo, una botella vacía de desodorante Lynx cayó de la cama”, añadió entre lágrimas, según recogió Manchester Evening News.

Pese a los esfuerzos de reanimación de su madre y los servicios de emergencia, Oliver fue declarado muerto a las 19:30 horas. En su habitación se encontraron varios frascos vacíos de desodorante de las marcas Lynx y Aldi.

“No sabía que podía matarte”

La autopsia confirmó que el menor falleció por inhalación de gas butano, un componente común en muchos aerosoles. El forense destacó que esta sustancia puede provocar arritmias cardíacas fatales incluso tras una sola inhalación.

“No sabía que podía matarte, especialmente tan rápido”, lamentó Clare Gillespie, quien describió a su hijo como un chico “dulce, encantador y con un aura muy tranquilizadora”.

La madre explicó que Oliver había tenido problemas de adaptación tras pasar de primaria a secundaria, una etapa que calificó de “demasiado” para él. “Se encerró un poco en sí mismo y se notaba que algo no iba bien”, reconoció.

El inspector detective Ian Parker indicó que la policía investigó posibles casos de acoso escolar. “Mi impresión fue que fueron palabras, palabras muy duras basadas en su físico, su apariencia, ese tipo de cosas”, explicó. No obstante, los investigadores no hallaron evidencias concluyentes de bullying ni en los dispositivos del niño ni en sus redes sociales.

La influencia de TikTok y la alarma social

El forense Christopher Bridgman expresó su “gran preocupación” por la difusión de este tipo de desafíos en redes sociales. “TikTok difunde estos retos con bastante alegría, haciéndolos fácilmente accesibles para jóvenes influenciables”, advirtió.

Bridgman anunció que enviará una carta a la Asociación Británica de Fabricantes de Aerosoles y al Secretario de Comercio del Reino Unido para pedir un aumento en la edad mínima de compra de aerosoles potencialmente letales, además de etiquetas de advertencia más claras.

El inspector Parker añadió: “Me han informado de que se trata de algo que se muestra y se comparte en TikTok. Por alguna razón, la gente difunde esta práctica en ese formato”.

“No creo que quisiera morir”

Clare Gillespie insistió en que su hijo no tenía intención de suicidarse. “No creo que lo hiciera para quitarse la vida. No creo que tuviera las agallas para hacerlo. Creo que fue algo que salió terriblemente mal”, afirmó.

La familia, devastada por la pérdida, ha lanzado una campaña de concienciación llamada “Oliver’s Awareness”, que busca alertar sobre los peligros del abuso de aerosoles, el acoso escolar y el ciberacoso. “No puedo culpar solo a un acosador, ni solo a TikTok”, concluyó Clare. “Los jóvenes empiezan viendo vídeos inocentes, pero pueden acabar en un camino oscuro”.

Mientras tanto, Clare mantiene viva la memoria de su hijo con un mensaje claro: “Si una conversación puede salvar una vida, ya habrá valido la pena”.