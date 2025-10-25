Tres jóvenes agreden a una mujer de 74 años por una deuda de 60 euros y se enfrentan a 16 y 10 meses de prisión

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Penal de Burdeos declaró culpables a tres jóvenes por haber agredido a una mujer de 74 años la noche del 11 al 12 de octubre de 2025 en la localidad de Belin-Béliet, en el departamento francés de Gironda. Los hechos, descritos por la prensa local como de una gran violencia, ocurrieron tras una noche de borrachera en la que los tres amigos de la infancia decidieron acudir a la vivienda de la víctima con la intención de asustar a su nieto.

Según informó el diario Sud Ouest, el instigador del ataque fue condenado a dieciséis meses de prisión, pena que cumplirá tras haber permanecido en prisión preventiva desde su arresto. Sus dos cómplices fueron condenados a diez meses de cárcel: uno de ellos cumplirá su pena con grillete electrónico, mientras que el otro fue sentenciado a diez meses de prisión condicional. Los tres fueron juzgados el lunes 20 de octubre de 2025 por violencia agravada, con una condena a prisión preventiva superior a ocho días.

El origen de la agresión fue, según se explicó en la audiencia, una deuda de 60 euros por cannabis. El autor principal del ataque afirmó estar cansado de que el nieto de la víctima lo persiguiera para reclamarle el dinero. En un intento de “asustarlo”, los tres jóvenes se dirigieron al domicilio de la abuela, sin prever las consecuencias que tendría su acto.

“Excusas artificiales y pactadas”

Los agresores acudieron enmascarados a la casa de la mujer durante la noche. Al llamar a la puerta, la víctima —que creyó que se trataba de su nieto— abrió sin sospechar lo que ocurriría. En ese momento, uno de los jóvenes le propinó un puñetazo en la cara. Posteriormente, los tres registraron la vivienda y volvieron a golpearla antes de que la mujer lograra escapar y refugiarse en la casa de un vecino, quien alertó a las autoridades.

Durante el juicio, los magistrados escucharon con estupor las justificaciones ofrecidas por los acusados. El presidente del tribunal les increpó directamente con una pregunta que resonó en la sala: “¿Pero viven en la realidad o en una serie de televisión?” La frase buscaba subrayar la desconexión entre la percepción que los jóvenes tenían de sus actos y la gravedad real de los mismos.

El fiscal adjunto también fue contundente en su valoración, criticando “su actitud indiferente” y las que calificó de “excusas artificiales y convencionales” que los acusados ofrecieron durante la audiencia. En su alegato, los describió como “pequeños matones patéticos”, denunciando la falta de empatía y de conciencia sobre el daño causado a la víctima, una mujer de avanzada edad que se encontraba indefensa frente a sus agresores.

Una agresión sin justificación posible

Los hechos conmocionaron a la comunidad local de Belin-Béliet, una pequeña localidad de la Gironda donde la víctima era conocida entre sus vecinos. Aunque logró escapar con vida, las lesiones sufridas y el trauma derivado del ataque fueron considerables. La justicia reconoció que la agresión fue deliberada y que no existió provocación alguna por parte de la víctima.

El tribunal subrayó que la combinación de alcohol, venganza y falta de madurez derivó en un acto de extrema violencia sin justificación. Pese a las penas impuestas, el fiscal destacó que el proceso debía servir también como advertencia a los jóvenes sobre las consecuencias de la violencia gratuita.