España

Tres jóvenes agreden a una mujer de 74 años por una deuda de 60 euros y se enfrentan a 16 y 10 meses de prisión

El ataque surgió por una deuda por cannabis que los agresores reclamaban al nieto de la víctima

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Penal de Burdeos declaró culpables a tres jóvenes por haber agredido a una mujer de 74 años la noche del 11 al 12 de octubre de 2025 en la localidad de Belin-Béliet, en el departamento francés de Gironda. Los hechos, descritos por la prensa local como de una gran violencia, ocurrieron tras una noche de borrachera en la que los tres amigos de la infancia decidieron acudir a la vivienda de la víctima con la intención de asustar a su nieto.

Según informó el diario Sud Ouest, el instigador del ataque fue condenado a dieciséis meses de prisión, pena que cumplirá tras haber permanecido en prisión preventiva desde su arresto. Sus dos cómplices fueron condenados a diez meses de cárcel: uno de ellos cumplirá su pena con grillete electrónico, mientras que el otro fue sentenciado a diez meses de prisión condicional. Los tres fueron juzgados el lunes 20 de octubre de 2025 por violencia agravada, con una condena a prisión preventiva superior a ocho días.

El origen de la agresión fue, según se explicó en la audiencia, una deuda de 60 euros por cannabis. El autor principal del ataque afirmó estar cansado de que el nieto de la víctima lo persiguiera para reclamarle el dinero. En un intento de “asustarlo”, los tres jóvenes se dirigieron al domicilio de la abuela, sin prever las consecuencias que tendría su acto.

“Excusas artificiales y pactadas”

- crédito @PoliciaColombia/X
- crédito @PoliciaColombia/X

Los agresores acudieron enmascarados a la casa de la mujer durante la noche. Al llamar a la puerta, la víctima —que creyó que se trataba de su nieto— abrió sin sospechar lo que ocurriría. En ese momento, uno de los jóvenes le propinó un puñetazo en la cara. Posteriormente, los tres registraron la vivienda y volvieron a golpearla antes de que la mujer lograra escapar y refugiarse en la casa de un vecino, quien alertó a las autoridades.

Durante el juicio, los magistrados escucharon con estupor las justificaciones ofrecidas por los acusados. El presidente del tribunal les increpó directamente con una pregunta que resonó en la sala: “¿Pero viven en la realidad o en una serie de televisión?” La frase buscaba subrayar la desconexión entre la percepción que los jóvenes tenían de sus actos y la gravedad real de los mismos.

El fiscal adjunto también fue contundente en su valoración, criticando “su actitud indiferente” y las que calificó de “excusas artificiales y convencionales” que los acusados ofrecieron durante la audiencia. En su alegato, los describió como “pequeños matones patéticos”, denunciando la falta de empatía y de conciencia sobre el daño causado a la víctima, una mujer de avanzada edad que se encontraba indefensa frente a sus agresores.

Una agresión sin justificación posible

Los hechos conmocionaron a la comunidad local de Belin-Béliet, una pequeña localidad de la Gironda donde la víctima era conocida entre sus vecinos. Aunque logró escapar con vida, las lesiones sufridas y el trauma derivado del ataque fueron considerables. La justicia reconoció que la agresión fue deliberada y que no existió provocación alguna por parte de la víctima.

El tribunal subrayó que la combinación de alcohol, venganza y falta de madurez derivó en un acto de extrema violencia sin justificación. Pese a las penas impuestas, el fiscal destacó que el proceso debía servir también como advertencia a los jóvenes sobre las consecuencias de la violencia gratuita.

Temas Relacionados

CrímenesJusticiaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 25 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Lo que no se vio en los Premios Princesa de Asturias 2025: el error de la reina Sofía, el talismán de Paloma Rocasolano y una gran ausencia

La familia real ha celebrado una de las citas más señaladas en su calendario tras celebrar la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias

Lo que no se vio

A qué hora hay que cambiar el reloj para adaptarlo al horario de invierno

La modificación se producirá en la madrugada de este sábado al domingo

A qué hora hay que

Lluvias y contraste de temperaturas: la Aemet alerta de “precipitaciones ocasionalmente fuertes y persistentes” en algunas zonas

Este sábado dos provincias estarán en alerta amarilla y, a partir del domingo, se espera un descenso generalizado de los termómetros

Lluvias y contraste de temperaturas:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

El Museo del Prado se moderniza: por 274.000 euros busca un potente microscopio capaz de radiografiar un pelo para restaurar obras

Pedro Sánchez resiste a las presiones sobre el gasto en Defensa: apunta al flanco oriental y a las ayudas a Ucrania para demostrar su “compromiso” con la OTAN

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 25 octubre

Dormimos más y ¿gastamos menos?: así afecta el cambio de hora a la factura de la luz

La propuesta de Sánchez de eliminar el cambio horario en la UE supondría un beneficio de 750 euros por persona al año, según un estudio

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 24 octubre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre