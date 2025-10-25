España

“Papá ha hecho una tontería”: un hombre es condenado a prisión por haber apuñalado a un vecino que lo acusaba de tráfico de cachorros

El conflicto surgió cuando la víctima denunció al detenido por supuesto maltrato animal

Por Gonzalo García Crespo

Imagen de archivo de un perro rescatado. (FB/Macomb County Sheriff's Office)

Un hombre de 51 años ha sido condenado en Francia a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses son de suspensión probatoria, tras apuñalar a un vecino que lo acusó de presunto maltrato animal y tráfico de cachorros.

El veredicto final para Christian R. ha llegado este 24 de octubre en el tribunal de Senlis, en Francia, donde la tensión se percibía incluso fuera de la sala de audiencias, pues la víctima eligió esperar a que los allegados de su agresor abandonaran el recinto antes de salir, según ha contado el diario Le Parisien. El acusado había permanecido en detención provisional desde finales de agosto, tras el incidente que ocurrió en la calle Herbeval, en Creil: la policía recibió una llamada cerca de las 21:00 por parte de un hombre con una herida punzante en el abdomen; al llegar, identificaron al presunto agresor —quien, debido a su ebriedad, fue rápidamente alcanzado cuando intentó huir— y lo detuvieron junto a su hijo adolescente, de 14 años.

El suceso se produjo después de que la víctima, quien recibió tres días de incapacidad total de trabajo por los daños sufridos, señalara a Christian R. como su agresor. Según la reconstrucción de los hechos publicada por Le Parisien, el conflicto surgió cuando la víctima denunció a Christian R. por supuesto maltrato animal y venta ilícita de cachorros ante la policía. Posteriormente, padre e hijo atacaron al denunciante en la vía pública.

Los hechos cobraron mayor claridad ante el tribunal con la intervención de un testigo clave: un amigo del hijo del acusado, quien recibió una llamada telefónica instantes después de la agresión. “Papá ha hecho una tontería, lo ha apuñalado”, le contó el menor a su amigo, según testificó éste ante la corte. Asimismo, la propia víctima afirmó en el estrado que fue Christian R. quien extrajo el cuchillo de su bolso y lo utilizó, rechazando la versión de que la herida fuera causada por el adolescente: “Fue él quien me apuñaló, no su hijo”.

“Cometí actos violentos”

A pesar del reconocimiento parcial de los hechos por parte de Christian R.. —“cometí actos violentos, pero no di la puñalada”, dijo ante el tribunal—, la justicia no aceptó su versión debido al peso de los testimonios. El joven de 14 años ya había sido previamente declarado culpable por la justicia de menores.

La abogada de la víctima, Stéphanie Pacaud, remarcó el impacto del ataque: “El hombre que recibió esta puñalada está traumatizado, podría haber sido asesinado”, alertando sobre el temor persistente del lesionado, quien incluso en la audiencia reportó nuevos episodios de intimidación por parte de allegados del acusado. La representante del ministerio público, la fiscal adjunta Anaïs Boucher, puntualizó ante el tribunal que inicialmente la investigación se centró en la hipótesis de tentativa de homicidio: “Es una investigación que se abrió por intento de asesinato... Es el acusado quien se abalanzó sobre la víctima y no al revés”.

De los 12 meses de prisión impuestos por el tribunal, seis meses serán efectivos, aunque la jurisdicción permitió que se cumplan bajo vigilancia electrónica, según Le Parisien.

