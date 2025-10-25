España

Lluvias y contraste de temperaturas: la Aemet alerta de “precipitaciones ocasionalmente fuertes y persistentes” en algunas zonas

Este sábado dos provincias estarán en alerta amarilla y, a partir del domingo, se espera un descenso generalizado de los termómetros

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Un hombre se protege de
Un hombre se protege de la lluvia este martes en Madrid. (Mariscal/EFE)

Continúa la inestabilidad este fin de semana, lo que nos impedirá guardar, por el momento, el paraguas y la capucha. Tras unos días marcados por las fuertes rachas de viento, la mala mar y las lluvias de la borrasca Benjamín, este sábado y domingo la península y el archipiélago balear continuará bajo la influencia de una circulación atlántica.

Aunque ya no con los avisos meteorológicos que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tuvo que activar el jueves en la mayor parte del territorio peninsular, esta jornada hay dos territorios en alerta amarilla por lluvias: Salamanca, donde se esperan hasta 15 mm en una hora o 40 mm en 12 en la meseta, el Sistema Central y el sur, y Cáceres, donde en el norte se prevén los mismos acumulados.

Así, este sábado estará marcado por probables precipitaciones “ocasionalmente fuertes y persistentes”, explican desde la Aemet. Estas serán especialmente perceptibles en el centro oeste de la península, aunque sin descartar que se produzca alguna tormenta en el entorno occidental del Sistema Central. De esta manera, los mayores acumulados se esperan en el sur de Castilla y León, el norte de Cáceres y puntualmente en zonas de la Ibérica.

Borrascas atlánticas dejan esta semana
Borrascas atlánticas dejan esta semana lluvias en norte y oeste, con temperaturas hasta 10ºC más de lo normal en el sur. (Europa Press)

El domingo reinará una situación similar: lluvias en buena parte del territorio peninsular, pero esta vez con extensión hacia el este y las islas Baleares: “Habrá probabilidad de lluvias en la mayor parte del días, salvo en Galicia y en la provincia de León”, explicaba ayer Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Máximas de más de 30 grados en el sur y de menos de 15 en el norte

El fin de semana también estará principalmente marcado por un contraste térmico entre el norte y el sur de la península: mientras que en el norte se producirá un ascenso de las mínimas y un descenso de las máximas, en el sur ocurrirá precisamente lo contrario.

“Temperaturas máximas en ascenso en la meseta Sur, centro este, Béticas orientales y Baleares y en descenso en el resto. En las mínimas se esperan ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares y ligeros descensos en el resto”, explican desde la Aemet. Así, mientras que en capitales de provincia como Córdoba (31 ºC), Granada (32 ºC), Jaén (30 ºC), Murcia (32 ºC), Sevilla (31 ºC) o Valencia (30 ºC) las máximas alcanzarán o superarán los 30 grados, en otros puntos del país como Burgos (14 ºC), León (15 ºC), Lugo (13 ºC), Palencia (15 ºC), Soria (15 ºC) o Valladolid (15 ºC) no se llegará a los 16 grados.

Evolución meteorológica del tiempo para la semana del 20 al 26 de octubre. (Aemet)

El domingo, además, se espera un descenso generalizado de las temperaturas, excepto en la depresión del Ebro, donde los valores se prevé que suban. En el noroeste, el ambiente será “fresco”: “La máxima prevista el domingo para León será de tan solo 13 grados y ya valores más propios de la época del año que en días pasados en el sur, aunque Murcia todavía seguirá rondando los 28 grados”.

Con respecto a la semana que viene, descenderá notablemente la inestabilidad, con solamente algunas lluvias localizadas en el tercio sur peninsular, especialmente en Andalucía y Baleares. El lunes, además, se prevé que la madrugada sea fría, incluso rozando o llegando a la helada débil en zonas como Burgos, León, Soria o Teruel.

