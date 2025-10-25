Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Mar afuera

Carlos y Álvaro son dos internos recién llegados a un centro correccional de menores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos y ser capaces de mantener la esperanza en un futuro que cada vez ven más oscuro. Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes que volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre implicado con la reinserción de los internos que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

2. Elio

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

3. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

4. Chad Powers

Ocho años después de que un error imperdonable acabara con su prometedora carrera en el fútbtol americano universitario, el brillante quarterback Russ Holliday intenta revivir sus sueños haciéndose pasar por Chad Powers, un peculiar y talentoso jugador que se une al decadente equipo de los South Georgia Catfish.

5. Bajo cubierta: Yate de vela (Below Deck Sailing Yacht)

El superyate Parsifal III emprende el viaje con una tripulación nueva para navegar con vientos fuertes, hacer conexiones y más en esta serie derivada de la exitosa franquicia.

6. Muerte en la familia Murdaugh (Murdaugh: Death in the Family)

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

7. El retorno de las brujas

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

8. Marvel Zombis (Marvel Zombies)

La serie reinventa el Universo Marvel como una nueva generación de héroes que luchan contra un flagelo zombi en constante expansión.

9. Casper

La señora Crittenden contrata al doctor Harvey, para que libere la mansión de Whipstaff de los cuatro fantasmas que la habitan. Látigo, Tufo y Gordy no toleran a los mortales dentro de la casa y tienen un sentido del humor tan negro que ahuyenta a los más atrevidos. Su sobrino Casper, en cambio, es un joven amistoso que está harto de sus tíos. Harvey se presenta en la mansión con su hija Kat, una soñadora adolescente. Ella y Casper simpatizan inmediatamente, a pesar de que ambos tienen problemas para relacionarse. De Casper huye todo el mundo porque es un fantasma y de Kat, en cuanto se enteran de la profesión de su padre. El fantasma y la joven son dos almas gemelas que entran en continuo conflicto con sus respectivos parientes por cualquier cosa.

10. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.