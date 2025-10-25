La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Detención de los involucrados en la mafia serbia (Policía Nacional)

Dos organizaciones criminales serbias asociadas al conocido clan “Vračarci” han caído en una operación conjunta entre la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y las autoridades serbias, coordinada por EUROPOL. Estas redes, con ramificaciones en varios países europeos, estaban implicadas en el tráfico internacional de cocaína y tienen cargos por asesinatos y atentados con explosivos.

Las actuaciones policiales han culminado con la detención de 13 personas, dos de ellas en Valencia y Barcelona, 10 en Serbia y una en Dubái. Supone un golpe importante al crimen organizado de los Balcanes. Además, uno de los aspectos más curiosos es la participación en una de las organizaciones de Uros Nikolic, árbitro oficial de la Euroliga de baloncesto.

Foto de recurso Policía Nacional (Europa Press)

Operación contra la mafia serbia

La operación se ha saldado con 22 registros en Serbia, en los que participaron agentes españoles desplazados para colaborar con las fuerzas locales. Como resultado de estos registros, se han incautado más de 300.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, relojes de lujo y teléfonos encriptados utilizados por los miembros de la organización para dificultar y obstaculizar las investigaciones policiales y evitar el rastreo de sus actividades ilegales.

Los detenidos formaban dos células del clan que, coordinadas desde Serbia, operaban en distintos puntos de Europa. En total, las autoridades han presentado cargos contra 28 personas y mantienen una búsqueda activa sobre varios prófugos relacionados con estos hechos. Parte de los encausados ya cumplían prisión preventiva por causas previas.

Entre los delitos atribuidos a los miembros de la primera estructura desarticulada figuran organización criminal, asesinato agravado, tres intentos de homicidio y el uso de artefactos explosivos contra negocios en Serbia. También se les imputa la introducción de varias toneladas de cocaína en Europa, actuando como uno de los principales nexos entre Sudamérica y el continente.

El segundo grupo desmantelado está vinculado al asesinato de Vladimir Kostić en 2020, que murió rodeado de un extraño contexto en 2020. También lo conectan con el tráfico internacional de estupefacientes, afianzando la influencia del clan “Vračarci” en la red europea de narcotráfico y crimen violento.

Uros Nikolic (EUROLEAGUE)

13 detenidos y un árbitro de baloncesto

El caso ha adquirido mayor repercusión mediática tras la detención en Serbia de Uros Nikolic, uno de los árbitros más conocidos de la Euroliga y de la liga adriática. Nikolic fue arrestado en su domicilio con 250.000 euros en efectivo y permanece bajo investigación por presunta pertenencia a organización criminal.

Su implicación, según la policía, se vincula directamente a la red desmantelada. Nikolic, de 39 años, ha arbitrado finales europeas de baloncesto y recientemente dirigió el encuentro entre Real Madrid y Olympiacos. De esta forma, la noticia ha generado gran conmoción y sorpresa entre el entorno deportivo.

La operación, considerada un éxito policial a nivel internacional, refuerza la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Dos de los cuerpos de seguridad españoles han colaborado en las labores de investigación, registro y detención. Los arrestados en distintos países han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión inmediato.