Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparecerá este próximo jueves, el 30 de octubre, ante la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, solicitada por el Partido Popular tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se pone el foco en los hasta 95.000 euros que el exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos desembolsó sin justificar, o de más de 19.000 euros que el PSOE le entregó en metálico. Es la segunda ocasión en que un presidente del Gobierno es llamado a comparecer ante una comisión de investigación, solo con el precedente del expresidente Zapatero en 2004 para rendir cuentas sobre los atentados del 11-M.

Este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Sánchez: “Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también”, y le ha retado a “escoger bien”. “No va a huir eternamente. Antes o después, tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”, ha sentenciado en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado de Aragón, en el que ha intervenido junto al presidente autonómico, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. Todavía se desconoce quién es la persona que interrogará a Sánchez en la Cámara Alta, que cuenta con la mayoría absoluta del PP.

Decir la verdad en una comisión parlamentaria es obligatorio por ley

Si Feijóo ha hecho esas declaraciones es porque, como dicta el artículo 502.3 del Código Penal, quien falte a la verdad ante comisión parlamentaria de investigación es castigado con multa o cárcel, que puede ir entre los seis meses y un año en prisión o una multa de 12 a 24 meses. También es obligatorio hacerlo. Sánchez solo ha asistido a una única sesión de control en el Senado en lo que va de legislatura, y fue en marzo de 2024.

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo'.

Feijóo ha avisado que el PP hará al jefe del Ejecutivo “todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que concede entrevistas”, en referencia a las pocas que ha dado en los últimos meses -apenas un par-, y también a aquellas “que le formularían los medios a los que no atiende”. Ha enmarcado ese futuro interrogatorio en su objetivo de provocar un “cambio político en España, de raíz, completo y con valores”, con instituciones “limpias, independientes y útiles”, en el que “la igualdad de los ciudadanos esté garantizada y la política solo se deba a defender los intereses de la gente”. También ha sostenido que su contienda no es contra otros partidos, sino contra el “Gobierno de la corrupción”, como el “lapsus” que tuvo la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz el martes durante la sesión de control en el Senado. “Allá de quien quiera seguir sosteniendo el engaño y la corrupción”, ha avisado a los socios de Sánchez

De la misma manera, el líder popular ha cargado contra la gestión económica y fiscal del Ejecutivo: “En España tiene que merecer la pena trabajar: el esfuerzo merece respeto, no castigo”, ha afirmado, antes de defender que los autónomos “no necesitan cargas, sino apoyos”. También ha criticado que los ciudadanos tengan dificultades para acceder a una vivienda “y el Gobierno haya salido a decir que eso es una anécdota”, o que, cuando alguien “ha ido a coger un tren”, desde Moncloa “les hable del cambio de hora”. “Para cambios de hora, los que hace Renfe”, ha ironizado.

Feijóo ha sostenido que dentro y fuera de la Unión Europea hay “dudas sobre la estabilidad de España, sobre la seriedad de su Gobierno, sobre la limpieza y sobre los intereses que defiende el presidente de la nación”. Y ha advertido: “Que nadie confunda a Pedro Sánchez con España, porque España no es su Gobierno, sino que lo padece”. En esa línea, ha denunciado que “si los ciudadanos trabajan, el Ejecutivo les exprime; si crecen, les persiguen; si ahorran, les esquilman y si cotizan, les parece poco”, y ha lamentado que “Bildu haya tomado la palabra en el Congreso para hablar de fascismo y no se haya levantado ni un miembro del Ejecutivo a decir: para fascista, tú”.

El líder popular ha concluido pidiendo volver a un escenario en el que “la gente pueda reconocerse en su Gobierno, no uno que fuera genera desconfianza y dentro da una total vergüenza”. Ha asegurado que en la España que él defiende “se garantiza la verdad y se cumplen los compromisos”, y ha reiterado que el jueves, en el Senado, “antes o después”, Sánchez “tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”.