España

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

Los sindicatos señalan que su clausura supondría perder más de 3.000 puestos de trabajo y el 5% del PIB de Extremadura

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar

El posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cácerez) ha revolucionado a la provincia extremeña, que ve cómo su clausura, que debe realizarse entre 2027 y 2035, podría suponer la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. Con la idea de ampliar la vida útil de la energética, nació en enero de este año la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que reúne a habitantes de a zona, alcaldes y entidades de los municipios del entorno de la central.

“El desmantelamiento de Almaraz tendría consecuencias dramáticas para todo el norte de la provincia de Cáceres, por la pérdida de empleo y oportunidades económicas, acelerando en consecuencia el proceso de despoblación que sufre toda Extremadura”, señala la plataforma, que detalla además que supone más del 5% del PIB de Extremadura y, para los municipios de su área de influencia, supone una renta per cápita un 12% superior al el conjunto de la Comunidad.

Lo cierto es que el cierre se daba por hecho a comienzos de año, cuando las energéticas dueñas de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy) comenzaron a organizar el plan de desmantelamiento de la planta durante el primer trimestre de 2025. Esta postura cogió fuerza en agosto, cuando el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, aseguró que no existía ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto para ampliar la vida útil de las centrales nucleares.

Además, el secretario aseguró que el calendario actual fue el que acordaron las propias empresas energéticas entre sí. “En 2019, veían que no les salían los números, que la nuclear es una energía más cara que la renovable, es menos competitiva. Algunas empresas querían cerrar ya en 2019, otras tenían una estrategia a más largo plazo. Y finalmente entre ellas, hay hemeroteca, lo podemos ver publicado, entre ellas acordaron este calendario”, zanjó.

Sánchez: "El Gobierno lanzará cuatro nuevos programas para acelerar la transición energética".

Las líneas rojas del Gobierno

Tras las palabras el Ejecutivo, las energéticas propietarias de la central han movido ficha, iniciando reuniones para proponer una posible ampliación de la vida útil de la planta. Ante esta novedad, el pasado 21 de octubre, el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, señaló que su continuidad “no le puede costar más” a los contribuyentes y que el Gobierno de España ya aclaró cuál era su postura al respecto.

Según Quintana, existen tres “líneas rojas” que plantea el Gobierno ante la posibilidad de la ampliación de la vida útil de la central de Almaraz: “Primero, a los contribuyentes no les puede costar más su continuidad; segundo, hay que garantizar el suministro eléctrico y, tercero, los residuos tienen que ser pagados por las empresas que, recuerdo, están teniendo beneficios históricos en estos últimos años”.

Previo a la reunión de las empresas propietarias de la central, el presidente del Comité de Empresa de la central nuclear de Almaraz, Borja Romero García instó a las mismas a presentar cuanto antes el plan y al al Ministerio para la Transición Ecológica a aceptarla y tramitarla, señalando que iniciarán movilizaciones si no se alcanza un acuerdo. También compartió la “enorme preocupación” de la plantilla de Almaraz y de los vecinos de la comarca: “son muchos puestos de trabajo directos e indirectos que están afectados por las centrales nucleares en España”.

Tras la reunión, Iberdrola, Endesa y Naturgy -propietarias de la central- han remitido una carta de manera conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mostrando su deseo de alargar la vida útil de la planta nuclear. Aunque, desde la cartera que ostenta Sara Aagesen informaron de que en la misiva “no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación”, por lo que la postura del Ejecutivo es la misma y reclaman que la propuesta debe cumplir las tres líneas rojas.

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.

Los grupos ecologistas se oponen a la continuidad

Junto a la postura del Gobierno de no dar continuidad a la central de Almaraz se encuentran los grupos ecologistas, como Alianza Verde y el Movimiento Ibérico Antinuclear. El primero ha criticado al Ejecutivo que “en lugar de plantar cara y decir abiertamente que el calendario nuclear no se va a tocar, sólo ha echado balones fuera y ha puesto unas condiciones que ahora va a tener que sentarse a estudiar”.

Además, el partido ecologista ha señalado como “evidente” la idea de las eléctricas de trasladar más costes a los consumidores para agrandar el beneficio de unas nucleares, que son “cada vez menos competitivas por el bajo precio de las renovables” y ha denunciado que el “lobby nuclear” llevara a cabo una “campaña de comunicación” tras el apagón de abril para “crear artificialmente ante la opinión pública una presunta necesidad de la nuclear”.

Por su parte, el Movimiento Ibérico Antinuclear ha criticado la “estafa” que supondría la ampliación de la vida útil de la central, mostrando su rechazo y señalando que es el “primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos”. Por último, han señalado que esta explotación significaría un “obstáculo” para la industria renovable de Extremadura, ahogando el nacimiento de un tejido socioeconómico local independiente del gigante industrial nuclear.

Temas Relacionados

Energías RenovablesTransición EnergéticaCentral NuclearExtremaduraEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números ganadores de hoy 25 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Lotería Nacional: comprobar los números

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para

La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La oposición replica la propuesta señalando “el peligro de las armas”y recordando el accidente del emérito con su hermano

La propuesta de incluir la

Detienen a un conductor que llevaba dos vehículos apilados sobre su furgoneta: “Los imprudentes se atreven a todo”

Las autoridades actuaron con rapidez ya que el mes anterior un caso similar en la misma carretera se llevó la vida de un ciclista

Detienen a un conductor que

La granja de calabazas más famosa de Reino Unido: música en directo, personajes a conocer y una experiencia otoñal inolvidable

El sitio cuenta con más de 1 millón de calabazas en 100 variedades distintas. Con su amplia propuesta de actividades, este sitio se convierte en el Festival de Calabazas más famoso de Reino Unido

La granja de calabazas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación que ha terminado

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo