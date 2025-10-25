España

Capacidad de los embalses en España este sábado 25 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 52,12 % de su capacidad este sábado 25 de octubre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la reserva hídrica resultó bajó en comparación con los últimos siete días.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es importante debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: sábado 25 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.206 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 52,12 %.

Variación de hace una semana: -534 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,95 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 27.177 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 48,49 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 42,90%.

Aragón: 51,83%.

Asturias: 58,33%.

C. Valenciana: 39,67%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 39,36%.

Castilla-La Mancha: 50,28%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 53,47%.

Extremadura: 58,15%.

Galicia: 53,63%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 31,60%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Cuatro días antes de la ceremonia, está convocada la duodécima manifestación para pedir su dimisión. La presión también llega de parte de la Justicia, que estrecha el cerco

Las víctimas de la DANA

La mejor hora para medir la presión arterial: cómo identificar el momento idóneo y evitar errores comunes

Controlar la tensión en casa ayuda a adelantarse a cualquier problema y evitar sustos con el corazón o los riñones, pero el truco está en elegir bien la hora y seguir unas pautas básicas para que las cifras que se apuntan sirvan de verdad

La mejor hora para medir

Dormimos más y ¿gastamos menos?: así afecta el cambio de hora a la factura de la luz

El IDAE estima un posible ahorro, aunque la cifra depende de los hábitos domésticos y el uso eficiente de los recursos energéticos

Dormimos más y ¿gastamos menos?:

Los amigos curan: las personas con amistades de calidad enferman menos y tienen una mayor esperanza de vida

Un estudio revela que quienes mantienen relaciones sociales estrechas disfrutan de una vida larga y saludable

Los amigos curan: las personas

Mark Bray, el profesor estadounidense que ha huido de su país para exiliarse en España: “En los aspectos fundamentales, las iniciativas de Trump son fascistas”

El autor de ‘Antifa’ se ha marchado ante las amenazas de muerte por su ideología política

Mark Bray, el profesor estadounidense
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De luchar contra un desahucio

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

El Museo del Prado se moderniza: por 274.000 euros busca un potente microscopio capaz de radiografiar un pelo para restaurar obras

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

Pedro Sánchez resiste a las presiones sobre el gasto en Defensa: apunta al flanco oriental y a las ayudas a Ucrania para demostrar su “compromiso” con la OTAN

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

ECONOMÍA

Dormimos más y ¿gastamos menos?:

Dormimos más y ¿gastamos menos?: así afecta el cambio de hora a la factura de la luz

La propuesta de Sánchez de eliminar el cambio horario en la UE supondría un beneficio de 750 euros por persona al año, según un estudio

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 24 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Canarias y Extremadura presentan la mayor tasa de paro juvenil de España con más del 33% de menores de 25 años desempleados

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre