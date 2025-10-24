Precio de la luz en España este 24 de octubre

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 24 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de octubre

Precio de media: 91.68 euros por megavatio hora

Precio más alto: 161.18 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 12.6 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.37 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.47 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 89.32 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 87.47 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.57 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.09 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.54 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.57 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.6 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.87 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 158.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 107.17 euros por megavatio hora.