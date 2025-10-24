España

Precio de la luz en España este 24 de octubre

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 24 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de octubre

Precio de media: 91.68 euros por megavatio hora

Precio más alto: 161.18 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 12.6 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.37 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.47 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 89.32 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 87.47 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.57 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.09 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.54 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.5 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.07 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.57 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.6 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 56.87 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 161.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 158.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 107.17 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Comprobar EuroDreams: los resultados ganadores de este 23 de octubre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar EuroDreams: los resultados ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este jueves 23 de octubre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de los combustibles se modifica diariamente

Precio de la gasolina hoy

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once

Sánchez afirma en Bruselas que verá a Puigdemont “cuando toque”, plantea más implicación europea ante el problema de la vivienda y aborda los principales retos políticos dentro y fuera de España

El jefe del Ejecutivo ha confirmado su asistencia a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, ha reiterado que España está cumpliendo sus compromisos dentro de la OTAN y ha defendido la necesidad de mantener la presión internacional sobre Israel

Sánchez afirma en Bruselas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez afirma en Bruselas que

Sánchez afirma en Bruselas que verá a Puigdemont “cuando toque”, plantea más implicación europea ante el problema de la vivienda y aborda los principales retos políticos dentro y fuera de España

El intento de la Unión Europea por destinar activos rusos a Ucrania se atasca por falta de consenso interno

La OTAN activa dos cazas Eurofighter españoles después de que dos aviones rusos violasen el espacio aéreo de Lituania

La Audiencia de Madrid reconoce el derecho de una peruana a la nacionalidad española al acreditar su condición de sefardí y su especial vinculación con España

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

No uses la tarjeta de crédito para pagar la compra: estas son las razones que dan los expertos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Las profesiones con la edad de jubilación más baja: te puedes jubilar hasta una década antes

DEPORTES

El Gobierno de Navarra, obligado

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”