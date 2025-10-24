Daniel Guzmán confiesa que no tiene WhatsApp: “La necesidad de respuesta genera una endorfina y genera a la vez presión para responder”

Actor y director español asiste al podcast 'Poco se habla' (rawpixel.com / Luke Stackpoole)

El actor y director español Daniel Guzmán, conocido por su papel en la recordada serie Aquí no hay quien viva y ganador de dos premios Goya, ha estrenado recientemente su nueva película La deuda. En plena promoción, el intérprete madrileño sorprendió con una confesión personal durante su paso por el podcast Poco se habla, presentado por Xuso Jones y Ana Brito, donde explicó que se eliminó WhatsApp hace casi una década para ganar en bienestar y autonomía. El medio digital RAC1 recoge el testimonio del intérprete.

A sus 52 años, Guzmán vive una etapa de consolidación como cineasta. Aunque su nombre sigue ligado a la mítica comedia de Antena 3 que marcó a toda una generación a principios de los 2000, el madrileño lleva años centrado en su trabajo detrás de las cámaras. Su debut como director llegó con A cambio de nada, una película que retrata la adolescencia y la pérdida de rumbo, con la que ganó el Goya a mejor dirección novel y consiguió que Miguel Herrán se alzara con el premio a mejor actor revelación. Aquel proyecto marcó el inicio de una nueva etapa profesional más personal y creativa.

En 2022 presentó Canallas, una comedia protagonizada por Joaquín González, Luis Tosar y el propio Guzmán, en la que demostró su habilidad para mezclar humor y realismo social. Tres años después, el actor ha vuelto a los cines con La deuda, un filme que ha escrito, dirigido, producido y protagonizado. Este nuevo trabajo refuerza su perfil como autor completo y confirma su interés por explorar las emociones humanas desde el cine.

Entrevista en `Poco se habla’

Durante la entrevista con Poco se habla, Daniel Guzmán abordó diferentes temas, desde su nueva película hasta los años de fama televisiva. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reflexión sobre la tecnología y su decisión de abandonar WhatsApp hace nueve años. Tal como detalló en declaraciones recogidas por RAC1, tomó esa decisión porque sentía que la aplicación le restaba tranquilidad. Desde entonces, asegura que solo se comunica a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos.

El intérprete explicó que la presión por responder de inmediato a los mensajes le generaba ansiedad. Según contó, en aquel entonces no había desactivado el doble tic azul, lo que provocaba que algunos contactos se molestaran si no contestaba al instante. Guzmán consideraba que esa dinámica lo obligaba a estar pendiente del móvil de forma constante y decidió romper con esa dependencia digital. Explicó que prefiere responder cuando realmente tiene tiempo, sin sentirse vigilado por la inmediatez de las aplicaciones.

Durante la charla, Xuso Jones calificó de “muy auténtico” que alguien pueda prescindir de una herramienta tan presente en la vida cotidiana, destacando que se necesita determinación para hacerlo. Guzmán coincidió con esa idea y añadió que la necesidad de recibir respuestas inmediatas genera una especie de “adicción emocional”, algo de lo que quiso alejarse para ganar en calma.

Las redes sociales han transformado el mundo

El actor y director considera que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han modificado profundamente la manera en la que las personas se relacionan. Según explicó, la inmediatez de la comunicación digital genera presión y ansiedad, algo que en su caso prefería evitar. Por eso, decidió volver a un tipo de contacto más pausado, centrado en llamadas o encuentros personales, lo que le ha permitido tener una vida más coherente con sus valores.

Mientras continúa con la promoción de La deuda, Guzmán atraviesa un momento de madurez profesional. El madrileño se muestra satisfecho con su evolución, tanto artística como personal, y afirma que su decisión de vivir sin WhatsApp forma parte de una búsqueda más amplia del equilibrio.