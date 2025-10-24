España

Cuántos euros me dan por un dólar este 24 de octubre

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Por Armando Montes

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El intercambio monetario entre el dólar y el euro es uno de los más importantes a nivel global por lo que representan ambas regiones en el mapa geopolítico. En la relación entre el bloque económico europeo y el país norteamericano recae diversas transacciones comerciales internacionales de gran peso.

El tipo de cambio entre ambas divisas es uno de los indicadores financieros con mayor relevancia a nivel global, pues refleja la relación económica entre las dos principales economías del mundo. Su valor influye en el comercio internacional, mercados financieros, decisiones de inversión y las políticas monetarias.

A continuación te compartimos cuál ha sido la evolución reciente del tipo de cambio euro-dolar de este 24 de octubre, así como los factores globales que están influyendo en su comportamiento.

En cuánto está el tipo de cambio

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8615 euros

Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

Previsiones económicas para 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La Comisión Europea destacó en su más reciente reporte de primavera de 2025 que la economía de la región arrancó con una base más sólida de lo previsto y se espera que mantenga un ritmo moderado en lo que resta de este periodo con una recuperación previstas para el 2026, a pesar de la incertidumbre de los mercados globales y las tensiones comerciales.

Se espera que el proceso desinflacionario en curso avance de forma sostenida, tras moderarse hasta el 2.4% en 2024 y se proyecta que la inflación en la eurozona alcance el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2% para este año y mantenga este tendencia en 2026.

Los mercados globales se mantienen a la expectativa de las políticas comerciales de Estados Unidos, principalmente la imposición de aranceles impulsados por la administración de Donald Trump a sus principales socios comerciales.

La Comisión Europea especificó que si bien el aumento de los aranceles desplaza la demanda estadounidense de las importaciones hacia los bienes de producción nacional, también actúa como un shock adverso de oferta, puesto que encarece los bienes extranjeros para los hogares y las empresas estadounidenses.

Las peores caídas del euro en su historia

A lo largo de su historia, la moneda europea ha sufrido varias caídas que afectaron tanto su cotización como la confianza en la economía de la Eurozona. Una de las más severas ocurrió en 2010, durante la crisis de deuda soberana. Países como Grecia, Irlanda y España atravesaban serios problemas financieros, lo que llevó a la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para frenar el contagio y restaurar la confianza.

Otro momento crítico se dio entre 2022 y 2023, cuando el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en dos décadas, alcanzando la paridad 1:1. La guerra en Ucrania, la crisis energética por el recorte del gas ruso y la diferencia en políticas monetarias entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) provocaron una fuga de capitales hacia el dólar, debilitando aún más la divisa europea.

Para 2025, el valor del euro volvió a resentirse tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que elevó los aranceles a exportaciones europeas. Esto generó inquietud sobre una posible desaceleración económica en la región, reflejando la vulnerabilidad de la moneda frente a tensiones comerciales.

En 2012, durante una etapa crítica de la crisis financiera, la imposibilidad de devaluar a nivel nacional dentro de la Eurozona agravó los desequilibrios. La caída del tipo de cambio afectó exportaciones clave, especialmente de Alemania y contribuyó a una mayor incertidumbre económica en el bloque.

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

Embalses España 24 de octubre: reserva de agua bajó -0,95 %

La reserva de agua en el país bajó en un -0,95 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España 24 de octubre:

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

La Audiencia Provincial de A Coruña ha descartado el vínculo entre las lesiones declaradas por un hombre tras un accidente de tráfico y el siniestro ocurrido en 2020, limitando la indemnización a poco más de dos mil euros frente a los casi 170.000 que reclamaba

Un hombre declara lesiones graves

Un padre quiere dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: solo tuvo “dos o tres” intentos de contacto en seis años

La defensa de Rocío sostuvo que el padre no acreditó esfuerzos reales para recuperar el contacto con su hija, y el tribunal, que ya había modificado el régimen de visitas en 2019 por la actitud del padre, consideró que la situación era imputable a él.

Un padre quiere dejar de

La vivienda se enfría tras una caída de las ventas provocada por la falta de oferta: “No se compra porque no hay producto”

Los analistas afirman que los precios siguen sin tocar techo y prevén que continuarán al alza hasta cerrar el año con una remontada de entre un 5,9% y un 8%

La vivienda se enfría tras

Felipe, el príncipe que debutó en Oviedo con 13 años y ahora aplaude a la princesa Leonor: así fue su histórico primer discurso

El debut del actual monarca en los Premios Príncipe de Asturias marcó un antes y un después para la familia real y la democracia española

Felipe, el príncipe que debutó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre declara lesiones graves

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

Un padre quiere dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: solo tuvo “dos o tres” intentos de contacto en seis años

Una multinacional suiza quiere construir un ‘mar’ de miles de placas solares en el este de Madrid y divide a los vecinos: algunos alquilan, otros denunciarán

Despega el Falcon 9 de SpaceX con el SpainSat NG II, “el más avanzado de Europa”, que brindará telecomunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN y aliados en dos tercios del planeta

Sánchez afirma en Bruselas que verá a Puigdemont “cuando toque”, plantea más implicación europea ante el problema de la vivienda y aborda los principales retos políticos dentro y fuera de España

ECONOMÍA

La vivienda se enfría tras

La vivienda se enfría tras una caída de las ventas provocada por la falta de oferta: “No se compra porque no hay producto”

Cómo afectaría al bolsillo de los clientes una posible fusión de Sabadell y Unicaja: depósitos con menos rentabilidad y créditos más caros

Precio de la luz en España este 24 de octubre

Resultados ganadores del Super Once del 23 octubre

No uses la tarjeta de crédito para pagar la compra: estas son las razones que dan los expertos

DEPORTES

El Gobierno de Navarra, obligado

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”