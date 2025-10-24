Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 25 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica cambia cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 80.91 euros por megavatio hora para este sábado, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que el precio más alto de la luz alcanzará los 126.49 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en el país llegará a los 16.49 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.59 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.08 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.71 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 84.47 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.4 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.39 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.53 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.33 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 117.41 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.05 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.97 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 51.06 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.36 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 27.38 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.44 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.49 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.51 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.22 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.68 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.09 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 126.49 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.72 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 97.98 euros por megavatio hora.