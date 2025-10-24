España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Por Infobae Noticias

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 1 de las 10:00 horas de este viernes 24 de octubre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 24 de octubre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 8, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

España seguirá enfrentando el mal tiempo este fin de semana: la Aemet prevé lluvias en la mayor parte del país

Las precipitaciones podrían ser fuertes en algunos puntos del oeste peninsular y el área mediterránea

España seguirá enfrentando el mal

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El jugador del FC Barcelona no se guardó sus opiniones en el Chup Chup de la Kings League frente a Ibai Llanos

Lamine Yamal calienta el Clásico

Una pareja intentó escalar un pico de 2500 metros con un bebé de 9 meses: terminaron siendo rescatados

Un guía tuvo que cargar con el bebé para que pudiesen descender desde la cima sin el material adecuado y con un factor de riesgo enorme

Una pareja intentó escalar un

Así es el menú secreto del restaurante de First Dates: causa limeña, almejas a la vasca, solomillo y opciones veganas

El programa de citas regentado por Carlos Sobera tiene lugar en un restaurante, donde los propios participantes pueden elegir su cena de una carta completa y llena de sabores internacionales

Así es el menú secreto

Premios Princesa de Asturias 2025: horario y dónde ver la gala en directo por televisión

El Teatro Campoamor celebrará este viernes 24 de octubre una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias

Premios Princesa de Asturias 2025:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga una supuesta

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

Un padre quiere dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: solo tuvo “dos o tres” intentos de contacto en seis años

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

Un cocinero desvela cuánto gana: “La responsabilidad es brutal y las jornadas duran más de doce horas”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos euros me dan por un dólar este 24 de octubre

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España