Silvia Severino, psicóloga, explica cómo tener un matrimonio sano y duradero: “Debéis ser equipo, no rivales”

Con el paso del tiempo, es común entrar en una monotonía que puede resultar positiva en parte, pero también resentir el vínculo si no existen espacios para fortalecer la relación

Marta Sierra

Por Marta Sierra

La psicóloga Silvia Severino da algunos consejos para mantener un matrimonio sano y duradero. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @silviaseverinopsico/TikTok)

Mantener una relación en el tiempo es una tarea complicada. El amor por sí solo no basta, puesto que en el correcto funcionamiento de un vínculo interpersonal (sea del tipo que sea) siempre habrá distintos factores que influyan.

Los objetivos compartidos, la comunicación, el fortalecimiento de la conexión o la idea de que ambos deben poner de su parte para que la relación no se rompa son algunas de las cuestiones que determinan si se alcanzará el éxito o no.

A esto se suma el hecho de que, por mucho que un vínculo se mantenga en el tiempo, este puede no ser saludable. Las peleas constantes, la falta de empatía o un discurso agresivo a la hora de discutir pueden provocar que la relación se convierta en tóxica. En este sentido, por mucho que haya cariño, este no será suficiente.

Cuando una pareja lleva mucho tiempo junta, es frecuente caer en la monotonía: se hacen siempre los mismos planes, la planificación excesiva sustituye a la improvisación esporádica o el flirteo termina por desaparecer. Esto, aunque es una fase natural cuando hay mucha confianza y la tranquilidad pasa a ser protagonista, puede remediarse.

El paso de tiempo puede debilitar algunos vínculos. (Freepik)

No se trata de romper con las rutinas o de intentar situar siempre por encima todo aquello que se hacía al comienzo de la relación (ya que los hábitos, la cotidianidad y la calma son pilares fundamentales y muy valorados en una pareja), sino en encontrar espacios para que la espontaneidad y el reforzamiento de la conexión sigan siendo importantes.

Del mantenimiento de los planes a la importancia de la asertividad

En relación con todo esto, la psicóloga Silvia Severino ha compartido recientemente en sus redes sociales (@silviaseverinopsico en TikTok) algunos consejos para mantener un matrimonio sano y duradero en el tiempo.

En primer lugar, la experta destaca que es importante “seguir saliendo juntos”. “El compromiso no reemplaza la conquista. Las citas mantienen conexión”. Y es que, cuando ya se instaura la rutina en una relación, es frecuente que los planes del día a día y del fin de semana se vean muy mermados. En este sentido, es fundamental mantener la llama y encontrar todavía maneras de sorprender y demostrar amor.

Hablar con amor, incluso en los desacuerdos”, señala también Severino. El principal problema de muchas relaciones es que, cuando discuten, lo hacen de una forma agresiva. “No se trata de ganar la discusión, sino de entender al otro sin herir”. Así, debe primar la empatía, la escucha y la asertividad.

Como tercer secreto, la psicóloga destaca la importancia de “crear tradiciones juntos”, es decir, “pequeños rituales” que “fortalecen la unión y construyen recuerdos que solo vosotros compartís”. Las rutinas, por tanto, no tienen por qué ser negativas, sino espacios que refuerzan.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Silvia Severino también explica que “debéis ser equipo, no rivales”: “Cuando hay un problema, se enfrenta en conjunto, no el uno en contra del otro”, recomienda la experta como otro de los consejos para que las relaciones sean sanas y duren en el tiempo.

Por último, es importante recordar “por qué se escogieron”. Esto permitirá, en los días difíciles, “sostener la relación”. Todas las parejas atraviesan baches y momentos en los que las cosas no van demasiado bien; cuando se intenta trabajar juntos para solucionarlo y existe un interés real por cuidarse, recordar lo positivo puede ser muy beneficioso.

