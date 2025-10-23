España

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público español

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Por Infobae Noticias

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Netflix actualizó su top 10 con las películas más vistas en España al corte de este miércoles 22 de octubre. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Un fantasma en la batalla

Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA, arriesgando su vida para localizar los zulos de los terroristas en el sur de Francia.

2. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de "stand your ground".

3. Don't Say a Word

4. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

5. Caramelo

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Bajo un volcán

8. 27 noches

Una mujer acaba en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Un especialista debe decidir si realmente está enferma o si lo único que quiere es disfrutar de la vida.

9. Furioza 2 (Druga Furioza)

A resultas de un asesinato, el nuevo líder de Furioza, Golden, reclama el poder de su violenta banda de ultras y adopta un nuevo enfoque para actuar en el extranjero.

10. Furia

Una mujer policía le hace a su exnovio una oferta que no puede rechazar: O se infiltra e informa sobre una banda de gamberros, o su hermano va a la cárcel.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingPelículasEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Aprender, pero no solo: los padres buscan que el colegio de sus hijos tenga una educación emocional y más conectada con la realidad

Muchos padres cambian de residencia para estar más cerca del colegio que quieren para sus hijos

Aprender, pero no solo: los

España, por debajo de la media europea en digitalización, pero con preferencia por la IA: la redacción de textos es lo más usado

Las principales tareas que los trabajadores en la Unión Europea realizan con inteligencia artificial son las relacionadas con la redacción y la traducción de textos

España, por debajo de la

Las posibles casas del príncipe Andrés si le expulsan de Royal Lodge: del antiguo hogar de Harry y Meghan a una propiedad en Transilvania

La presión de la familia real y la falta de recursos obligan al hermano de Carlos III a buscar otras opciones fuera de su entorno habitual

Las posibles casas del príncipe

Una Universidad Complutense en grave crisis económica destina 265.000 euros para trasladar cadáveres a su centro de estudio médico

Tras el préstamo de 34,4 millones de la Comunidad para pagar nóminas, la institución tiene que seguir con su día a día. Busca una empresa que le traslade los cuerpos de los donantes que van a su centro especial para fines docentes y científicos

Una Universidad Complutense en grave

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Abanca entran en el radar de los analistas como futuros protagonistas de operaciones corporativas que buscan escalar posiciones y reforzar la competencia en el sector

Los bancos congelan las fusiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española se declara

La Justicia española se declara incompetente para ejecutar una sentencia dictada por un tribunal federal de Nueva York contra Venezuela

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

ECONOMÍA

Los bancos congelan las fusiones

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

El horario de invierno aumenta la productividad y el del verano el consumo pero ¿cuál es mejor para los trabajadores?: “Propicia que recibamos más luz”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 22 de octubre

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la agricultura, la hostelería y la construcción, según un estudio

Más del 60% de los españoles reconocen comprar ofertas en los supermercados por no llegar a fin de mes

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos