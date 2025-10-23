España

Lourdes Montes responde a Julián Contreras Jr. y explica por qué habló de él en televisión: “No fue meditado, simplemente salió”

La diseñadora y esposa de Francisco Rivera reapareció el pasado 7 de octubre en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’

Por Clara Barceló

Lourdes Montes. (Europa Press)
Lourdes Montes se ha convertido en el centro de una nueva polémica familiar entre los Rivera. La diseñadora y esposa de Francisco Rivera reapareció el pasado 7 de octubre en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ofreció su primera entrevista televisiva y se sinceró sobre la nula relación que mantiene su marido con sus hermanos, Kiko Rivera y Julián Contreras. Sus declaraciones acabaron generando una gran polémica.

“Era con el que mejor me llevaba, le quería mucho, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió”, confesó Lourdes durante la charla con Sonsoles, dejando ver el dolor que le produjo esa ruptura familiar.

Las palabras de Lourdes no tardaron en tener respuesta. Días después, Julián Contreras concedió una exclusiva a la revista Lecturas en la que no dudó en responder. En sus declaraciones, calificó a Lourdes Montes de “cruel y vengativa” y la acusó de ser “una marioneta que habla en nombre de mi hermano”, asegurando además que el matrimonio “vende una imagen de felicidad y perfección que no es real”.

Estas duras palabras sorprendieron a muchos, especialmente porque, hasta ahora, Lourdes Montes se había mantenido siempre al margen de las tensiones familiares de los Rivera.

Lourdes Montes se sincera, por
“No fue algo meditado, simplemente salió”

La diseñadora, que dirige su propia firma MiAbril, ha querido responder a este ataque durante el evento ‘Magnificent’, organizado por la joyería Rabat para celebrar su tradicional fiesta anual. Visiblemente serena y elegante, con un diseño satinado, Lourdes habló con los medios para aclarar lo sucedido y explicar el motivo de sus palabras en televisión. “La verdad que Sonsoles me trató increíblemente bien y hubo un momento que yo pensaba que estaba charlando en el sofá de su casa y me relajé. Hablé como hablaría con cualquier amiga. Creo que al final hay gente a la que le ha gustado porque me ha conocido un poquito más, y eso es positivo”, confesó con naturalidad.

Montes insistió en que su intención no fue provocar ni abrir heridas del pasado. “No era una necesidad, fue algo más natural. No estaba meditado, salió y salió”, reconoció.

Francisco Rivera y Lourdes Montes

“Yo solo hablé de cómo me sentí”

Respecto a las duras declaraciones de Julián Contreras, Lourdes ha preferido mantener la calma. “Sé que ha sido una entrevista muy cruda, pero no la he leído”, admitió. También quiso dejar claro que en ningún momento juzgó a nadie. “Yo solo hablé de cómo me sentí. Nunca juzgué, simplemente conté un momento de mi vida y cómo lo viví. Pero bueno, ya está, cada uno es libre de hacer lo que considere”, señaló, evitando cualquier tipo de enfrentamiento.

Su tono tranquilo contrastó con la intensidad de la respuesta de su cuñado. Lourdes, fiel a su discreción, evitó alimentar la polémica.

“Hay que darle importancia a lo que de verdad importa”

Finalmente, la diseñadora quiso cerrar el tema con una reflexión sobre la vida y las prioridades. “Yo creo que hay que asumir las cosas como vienen y darle importancia a lo que se pueda arreglar. Lo que no se pueda, no se puede, y ya está. Si no, nos pasamos la vida lamentándonos. Hay que ser prácticos y centrarse en lo importante: la salud y la familia. Yo, con que mis niños estén bien, tengo suficiente”, concluyó.

Julian Contreras (Europa Press)
Con estas palabras, Lourdes Montes ha demostrado una vez más su elegancia, evitando entrar en la confrontación directa. Mientras la polémica sigue generando titulares, la diseñadora continúa centrada en su trabajo y en su familia, intentando mantenerse fiel a su carácter sereno y reservado, incluso en los momentos más delicados.

