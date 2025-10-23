No consuma este producto: detectan salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta alimentaria tras haber detectado la presencia de la bacteria de salmonela en un producto de la marca Ali Baba.

De acuerdo con la alerta con número de referencia ES2025/618, el producto afectado es “Haldi Powder”, que hace referencia a la bolsa de cúrcuma en polvo proveniente de la India.

El producto contaminado cuenta con el número de lote 080824, fecha de consumo preferente del 22/04/2026 y se presenta en envases de 100 gramos, 400 gramos y un kilogramo.

La ASEAN hizo un llamado a las personas que, de tener el producto señalado en sus domicilios, se abstengan de consumirlo.

Y agregó que, en caso de consumirlo y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, como lo es principalmente la diarrea y/o vómitos, acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.

La ASEAN precisó que las bolsas se cúrcuma en polvo con salmonela han sido detectadas en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja.

Sin embargo, aseguró que no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La presencia de la bacteria de salmonela en el producto de la marca Ali Baba fue detectada por las autoridades sanitarias de Italia y difundida a sus pares internacionales a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Cúrcuma en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)

Nombre de marca: Ali Baba.

Aspecto del producto: bolsa.

Número de lote: 080824.

Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.

Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg

Temperatura: ambiente.

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.