España

No consuma este producto: detectan salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

La AESAN divulgó una alerta sanitaria para evitar que se consuma este producto contaminado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta alimentaria tras haber detectado la presencia de la bacteria de salmonela en un producto de la marca Ali Baba.

De acuerdo con la alerta con número de referencia ES2025/618, el producto afectado es “Haldi Powder”, que hace referencia a la bolsa de cúrcuma en polvo proveniente de la India.

El producto contaminado cuenta con el número de lote 080824, fecha de consumo preferente del 22/04/2026 y se presenta en envases de 100 gramos, 400 gramos y un kilogramo.

La ASEAN hizo un llamado a las personas que, de tener el producto señalado en sus domicilios, se abstengan de consumirlo.

Y agregó que, en caso de consumirlo y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, como lo es principalmente la diarrea y/o vómitos, acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.

La ASEAN precisó que las bolsas se cúrcuma en polvo con salmonela han sido detectadas en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja.

Sin embargo, aseguró que no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La presencia de la bacteria de salmonela en el producto de la marca Ali Baba fue detectada por las autoridades sanitarias de Italia y difundida a sus pares internacionales a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Cúrcuma en polvo (Imagen Ilustrativa
Cúrcuma en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)
  • Nombre de marca: Ali Baba.
  • Aspecto del producto: bolsa.
  • Número de lote: 080824.
  • Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.
  • Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg
  • Temperatura: ambiente.

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu cocina, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Alertan por presencia de gluten no declarado en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo

Se recomienda a aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que no consuman este producto

Alertan por presencia de gluten

El pastel 5-4-3-2-1, una receta rápida y sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

Este pastel admite variantes con gusto: yogur, chocolate, ralladura de limón o canela son algunos ingredientes extra

El pastel 5-4-3-2-1, una receta

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

La cumbre de los Veintisiete debate por primera vez el tema de la crisis habitacional del continente, tras subir el precio de las casas en la última década un 58% en la UE y un 72% en España

Pedro Sánchez pide en la

Una estudiante alquila una casa y, al llegar, está ocupada por turistas: así es la estafa que se ha popularizado en Italia

No es la primera vez que ocurre en Florencia y los expertos prevén un auge de este método

Una estudiante alquila una casa

Spotify España: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Spotify España: las 10 canciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

ECONOMÍA

Pedro Sánchez pide en la

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

Francisco Franco, abogado penalista: “Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy cara este 24 de octubre: estas serán las tarifas por horas

DEPORTES

Iker Casillas habla de su

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”

El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

La FIA sufre un hackeo y se filtran los datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1

El mural de Djokovic es vandalizado en Belgrado tras su apoyo a las protestas juveniles y su traslado a Grecia

El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”