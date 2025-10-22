Una mujer muere golpeada por su pareja y tras llamar nueve veces en cuatro horas a los servicios de emergencia: “¿Se cree que somos taxis?”

Violencia de género

La noche del 2 de agosto de 2025 en Martigues, en el sureste de Francia, estuvo marcada por la desesperación de Sylvia, una mujer de 43 años y madre de dos hijas, que intentó en vano obtener auxilio tras sufrir una agresión por parte de su pareja. Nueve llamadas a los servicios de emergencia no lograron evitar un desenlace fatal: la mujer falleció a causa de una hemorragia interna, según informó Le Figaro.

El incidente comenzó tras una discusión en el domicilio de Sylvia, cuando su pareja, Samir M., le propinó una patada en el abdomen y luego huyó del lugar, de acuerdo con la información recogida por Le Figaro. A pesar de los intensos dolores y dificultades para respirar, la víctima logró contactar a los servicios de emergencia. El Sdis 13 movilizó a tres bomberos y tres policías municipales hasta la vivienda.

Durante la intervención, Sylvia relató a los equipos de emergencia que había sido golpeada por su pareja. Los bomberos, en comunicación con los servicios médicos de emergencia (SME), le ofrecieron trasladarla al hospital, pero ella rechazó la propuesta, manifestando su intención de presentar una denuncia al día siguiente. Un médico del SME confirmó a los bomberos que la mujer podría solicitar ayuda en cualquier momento si su estado empeoraba.

Sin embargo, dos horas después de la primera visita de los servicios de emergencia, la condición de Sylvia se agravó de forma acelerada. Según Le Figaro, que accedió a las grabaciones telefónicas obtenidas por la División de Delitos Territoriales (DCT) de Marsella, la mujer intentó reiteradamente volver a comunicarse con los servicios de emergencia. En una de las llamadas, el operador del SDIS 13 le preguntó si estaba bromeando y le reprochó: “Debería haberlo pensado antes”, antes de transferirla a urgencias. Durante más de una hora, Sylvia fue derivada de un operador a otro hasta que finalmente logró hablar con un médico de urgencias, quien le indicó que tomara un taxi o llamara nuevamente a urgencias antes de finalizar la comunicación.

“Va a tener que dejar de llamar”

Sede del Servicio de Emergencias 112 en Baleares POLITICA EMERGENCIAS 112 BALEARES

La situación se tornó aún más crítica cuando, en el transcurso de cuatro horas, Sylvia marcó el número 18 en nueve ocasiones. En la última llamada, poco antes de las 6:00, mientras sufría una hemorragia interna por la rotura del bazo y presentaba sangrado al defecar, el operador del Sdis le respondió: “Va a tener que dejar de llamar. Vinimos una vez, ¿se cree que somos taxis?”.

La llamada fue transferida a un médico de guardia del servicio de urgencias, a quien Sylvia le expresó: “Me voy a morir”. El profesional respondió: “¿Se va a morir porque se está haciendo pis? Ah, vale, vale. Creo que tiene un problema, señora, va a tener que ver a un psiquiatra. Tiene antecedentes, está tomando medicación”, según la reconstrucción de Le Figaro.

Horas después, un vecino halló el cuerpo sin vida de Sylvia, madre de dos hijas de 23 y 13 años. El padre de la víctima, Pierre Iannello, expresó su indignación ante la prensa: “¿Dejan que la gente muera así? Podría haberse salvado si hubieran hecho su trabajo con seriedad”, declaró a Le Figaro.

La policía detuvo a Samir M. pocos días después del ataque. El hombre fue imputado y puesto a disposición judicial por el delito de “violencia con resultado de muerte sin intención de causarla”. Además, la fiscalía de Aix-en-Provence abrió una investigación judicial contra personas desconocidas por “no socorrer a una persona en peligro”. Las pesquisas continúan, según la información proporcionada por Le Figaro.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.