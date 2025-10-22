Multan a una mujer con más de 170 euros por tirar café por el desagüe: “Me parece bastante injusto”

Está prohibido verter líquidos por el alcantarillado

Una mujer fue multada con 170 euros en Londres por arrojar el sobrante de su café al desagüe de la calle justo antes de subir al autobús. El hecho, que ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por agentes de seguridad, ha generado polémica sobre si hay concordancia entre la acción y la sanción producida.

La protagonista, Burcu Yesilyurt, no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Para ella la sanción fue exagerada: “Me parece bastante injusto. Creo que la multa es excesiva. No es proporcional”, declaró al medio británico Express.co.uk.

Según las autoridades, verter cualquier tipo de residuo líquido en la vía pública, incluso café, puede constituir una infracción medioambiental, ya que podría afectar el sistema de drenaje urbano. Esta normativa se basa en el Artículo 33 de la Ley de Protección Ambiental de 1990 del Reino Unido, que establece que es delito depositar o eliminar residuos de manera que puedan contaminar la tierra o el agua, incluyendo expresamente el vertido de líquidos en desagües urbanos.

Diferentes versiones de los hechos

“Noté que mi autobús se acercaba, así que vertí lo que quedaba. No era mucho, solo un poquito. En cuanto me di la vuelta, vi a tres hombres, agentes de policía, persiguiéndome, y me detuvieron de inmediato” declaró Yesilyurt a la BBC.

La mujer pensaba que iban a hablar con ella sobre un problema con el autobús cuando la detuvieron, y no tenía conocimiento de que verter líquido en un canal de la carretera era una acción ilegal. “Fue un shock total”, reforzó, además de señalar que el encuentro con los agentes fue “bastante intimidante” y que se sintió “temblorosa” cuando fue a trabajar.

Un portavoz del Consejo de Richmond dijo que se habían revisado las imágenes de las cámaras corporales y que no estaban de acuerdo en que los agentes se comportaran de forma agresiva. “Las imágenes confirman que los oficiales actuaron profesionalmente y fueron sensibles a las circunstancias”, agregaron.

'NonSoloCaffé' es otro sueño realizado de Silvano. (Infobae/Yoana)

La multa, de 170 euros, podrá convertirse en 115 euros si se paga en un plazo inferior a 14 días. Sin embargo, la intención de la mujer no es pagar: ha presentado una denuncia ante el ayuntamiento y ha pedido que la ley se aclare con carteles cerca de los contenedores o paradas de autobuses.

El portavoz del Consejo de Richmond dijo que “A nadie le gusta recibir una multa, y siempre intentamos aplicar nuestras políticas de manera justa y con comprensión. Solo se toman medidas de cumplimiento cuando es necesario, y los residentes que consideren que se ha emitido una multa incorrecta pueden solicitar una revisión”, confirmando su posición sobre que la multa se ha emitido correctamente, como informa El Mirror. “Estamos comprometidos a proteger las vías fluviales de Richmond y a mantener las calles de nuestro distrito limpias y seguras”, añadió.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la normativa ecológica y el sentido común. ¿Es lo mismo tirar un café que arrojar basura por el desagüe? Para Burcu, definitivamente no.