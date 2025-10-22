España

Juan del Val revela su rutina con Nuria Roca: “Ahora que un hombre se quede en casa con los niños no es extraño”

La presentadora y el escritor reflexionan sobre la evolución de las tareas del hogar y la corresponsabilidad en el matrimonio

Por Clara Barceló

Nuria Roca y Juan del Val
Nuria Roca y Juan de Val (Europa Press)

Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas más conocidas del panorama español. Juntos desde hace más de dos décadas, comparten vida, proyectos y una complicidad que se puede ver tanto en su relación como en la televisión. Estos días, además, se encuentran en el foco mediático después de que Juan del Val ganara el Premio Planeta 2025, un logro que ha vuelto a ponerlos en el centro de las opiniones públicas.

Pero más allá del éxito literario, lo que ha generado un intenso debate ha sido su reciente conversación en el programa “La Roca”, que conduce Nuria Roca en La Sexta, donde los dos reflexionaron sobre la vida doméstica y la evolución de los roles dentro del matrimonio.

Durante el programa, Juan del Val contó cómo se organizan en casa y cómo ha cambiado su papel dentro del hogar con el paso de los años. “Mi caso hace 20 años era muy extraño, pero ahora que un hombre se quede en casa con los niños ya no lo es”, aseguró el escritor, explicando que él es quien se encarga normalmente del cuidado de los hijos.

Por su parte, Nuria Roca defendió que el reparto de tareas ya no debería depender del sexo, sino de las circunstancias y decisiones de cada pareja. “Que un hombre se quede en casa con los niños ya no resulta extraño”, declaró. La periodista insistió en que la clave está en la comunicación y en los acuerdos que cada pareja establece: “El hogar vive también de acuerdos, de prioridades compartidas y de adaptarse a los tiempos”, añadió.

Roca y del Val llevan casi 30 años juntos, tiempo durante el cual han sabido construir un modelo de convivencia basado en la igualdad y la complicidad. Ambos trabajan en los medios, y aunque cada uno tiene su propio ritmo profesional, han encontrado una manera de repartirse el tiempo y las responsabilidades de una forma práctica.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

En tono de humor, Juan no dudó en lanzar una de esas frases que caracterizan su carisma: “¿Cuántas veces en los 26 años que llevamos juntos has sacado la basura? Ya os lo digo yo: cero”, bromeó entre risas. Una anécdota que sirvió para ilustrar que el equilibrio en la pareja no pasa por contabilizar quién hace más, sino por repartirse las tareas de manera equitativa y consciente.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, cada vez son más los hombres españoles que dedican tiempo al cuidado del hogar y de los hijos.

La reflexión de Nuria y Juan encaja con esta realidad social: lo que hace veinte años se veía como algo excepcional, hoy se normaliza. El hecho de que una figura mediática como Juan del Val asuma con naturalidad su papel en casa ayuda a visibilizar un cambio generacional en la forma en que entendemos los roles dentro del matrimonio.

La clave no es quién hace más, sino cómo se construye el conjunto”, subrayó la presentadora durante el programa. Una frase que resume la filosofía que comparten: el equilibrio, el respeto mutuo y la libertad de decidir.

Un ejemplo de pareja

Juan del Val y Nuria Roca
Juan del Val y Nuria Roca

Más allá de los focos, Nuria Roca y Juan del Val representan un modelo de pareja moderna, que apuesta por la igualdad sin perder su personalidad. Su forma de hablar abiertamente sobre temas como la familia o la convivencia ha hecho que muchos espectadores se identifiquen con ellos.

En tiempos en los que aún se debaten los roles tradicionales en el hogar, sus palabras llegan como un recordatorio de que la igualdad se construye día a día, también en lo cotidiano: compartiendo tareas, decisiones y responsabilidades.

