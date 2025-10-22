España

José María Verdú, médico de familia: “Me preocupa la fragilidad de la gente mayor. Cada vez necesitan más atención”

La atención primaria se está viendo amenazada por la burocracia y la falta de personal sanitario

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El doctor José María Verdú
El doctor José María Verdú informa sobre la falta de médicos y el problema de la burocracia

Durante tres décadas, el doctor José María Verdú, ha prestado sus servicios como médico en el CAP de Sant Martí de Provençals, en Barcelona. Consolidándose como uno de los profesionales más queridos por los pacientes, ha atendido a generaciones de familias de la zona, desde los más mayores hasta los más pequeños. Atento y reflexivo, su atención se ha convertido en un acompañamiento primordial para los pacientes que asisten al centro con regularidad. Ahora, a punto de iniciar su jubilación, ha ofrecido una entrevista donde pone en contexto la situación de la sanidad pública: falta de atención primaria, profesionales, burocracia y una escasez de comprensión humana por parte de muchos doctores. En consecuencia, defiende la sensibilidad y la necesidad de empatía como ejes vertebradores de la profesión.

Consciente de las limitaciones del sistema, en la entrevista puso en perspectiva cómo la falta de recursos y la sobrecarga administrativa afectan al trabajo cotidiano en atención primaria. Señaló que esas barreras dificultan ofrecer un seguimiento continuado y una atención más personalizada, y destacó la necesidad de medidas que reduzcan la carga burocrática para que los profesionales puedan dedicar más tiempo clínico a sus pacientes.

En su reflexión final, defendió la formación en habilidades comunicativas y en gestión del tiempo como complementos imprescindibles de la formación médica, así como el refuerzo de equipos y recursos en los centros de salud. Insiste en que recuperar espacios de acompañamiento no es un lujo, sino una pieza clave para una atención pública más eficaz y humana.

El testimonio profesional y humano del doctor

El medio digital RAC1 recoge el testimonio de vida profesional del especialista. La sanidad pública atraviesa un momento crítico. La falta de médicos, la sobrecarga de trabajo y la burocracia son los principales problemas que afectan al sistema, especialmente en la atención primaria.

Según el doctor Verdú: “principalmente debe desburocratizarse la atención primaria. Necesitamos que el médico dedique su tiempo a lo que realmente importa y no a llenar papeles”. Además, reclama una mayor valoración de todos los profesionales del CAP: “desde las limpiadoras —que realizaron una tarea impresionante durante la pandemia— hasta los administrativos, las enfermeras y los médicos”.

La empatía es un atributo
La empatía es un atributo fundamental de la atención sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores retos es retener el talento. “Debemos evitar que nuestros profesionales se vayan fuera. Tenemos médicos perfectamente formados que acaban trabajando en otros países porque tienen mejores condiciones laborales y económicas”, advierte. Para ello, considera urgente invertir en formación, sustituciones, infraestructura y comunicación con la sociedad.

La falta de personal tiene consecuencias directas en la atención diaria. “Una compañera está de baja por maternidad, un derecho a proteger, pero no hemos podido sustituirla. Entre los demás médicos nos repartimos a los pacientes. Esto rompe la longitudinalidad, el seguimiento continuo del paciente”, explica.

Esa sobrecarga provoca saturación, más carga administrativa y pérdida de tiempo en tareas ajenas a la labor médica. “La burocracia y la sobrecarga pasan factura”, resume.

Video informativo sobre la convocatoria de donantes de médula ósea en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).donantes de médula ósea, UNLP, Universidad Nacional de La Plata, Salud

En cuanto a los salarios, el profesional reconoce que la situación varía: “no puedo quejarme. En mi caso, me considero bien pagado, pero las diferencias con otros países son enormes. Tengo residentes trabajando en Reino Unido que tienen condiciones mucho mejores”. Sin embargo, lamenta la situación de los jóvenes: “Tienen sueldos bajos y menos estabilidad”.

El perfil de los pacientes también ha cambiado. “Cada vez los pacientes son mayores, más frágiles y más complejos. Atender debidamente a un paciente anciano con varias patologías puede tardar 20 minutos o más”, señala. Además, advierte que los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, se han convertido en parte del día a día de las consultas, junto con el aumento de enfermedades relacionadas con malos hábitos alimentarios y sedentarismo.

Finalmente, alerta sobre la “fragilidad creciente de la gente mayor” y la falta de recursos sociosanitarios para atenderla. Aun así, destaca la vocación de los profesionales: “hay una idea equivocada de que los médicos somos fríos, pero somos cercanos, accesibles y comprometidos. Yo sufro mucho cuando le ocurre algo a un paciente. Intento acompañarles siempre, en lo bueno y en lo malo”. La sanidad pública, concluye, necesita un impulso urgente para garantizar una atención digna.

Temas Relacionados

SanidadMédicosBurocraciaSaludEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Suiza desde hace ocho años explica la realidad del país: “No es oro todo lo que reluce”

La creadora de contenido señala que, aunque es cierto que la capacidad de ahorro es mayor, también debe valorarse el coste de vida

Una española que vive en

El método para limpiar correctamente el radiador: tardarás menos de un minuto

Cuando los radiadores tienen restos de polvo y demás suciedad reducen su efectividad, generando una distribución menos notoria del calor

El método para limpiar correctamente

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los costos más bajos

Precio de la gasolina en

El pasatiempo que puede ayudarte a mejorar la memoria a medida que envejecemos

Relegada a los más pequeños, este ‘hobbie’ puede tener grandes beneficios en la tercera edad

El pasatiempo que puede ayudarte

Willy Bárcenas recuerda la bronca de David Summers, vocalista de Hombres G, en los inicios de Taburete: “Acabé muy pedo”

El vocalista del grupo Taburete y su compañero, Antón Carreño, han acudido como invitados a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo disco

Willy Bárcenas recuerda la bronca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva oleada de helicópteros para

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

Así es el tramo de carretera más peligroso en España: el índice es 598 veces superior a la media nacional

Un padre no consigue reducir la pensión alimentaria de 900 euros que debe pagar a cada uno de sus tres hijos que todavía viven con su madre

¿Puede pasar en el Museo del Prado el robo del Louvre? Nuevo contrato de seguridad por 9,7 millones y 33 vigilantes especializados en trasladar obras en avión

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla por 786 euros cada una

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tu

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de octubre

Así cambia el paro al tener un hijo: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago durante el permiso de nacimiento

Bancos, gobiernos o caseros: quiénes son los verdaderos responsables de que suba el precio del alquiler

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos