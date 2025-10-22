España

Hallado en el cauce del Turia un cuerpo que podría ser el del vecino de Pedralba desaparecido hace un año en la DANA de Valencia

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle de la autopsia y determinar su identidad, que no ha sido confirmada

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil busca a un desaparecido en los barrancos del río Turia, a 13 de enero de 2025, en Pedralba. (Rober Solsona / Europa Press)

Durante las labores de limpieza del cauce del río Turia, a la altura del término municipal de Manises, ha aparecido un cuerpo que podría ser el de uno de los tres desaparecidos de la DANA que azotó la región el 29 de octubre de 2024 y dejó 229 víctimas mortales en la provincia. Según informa Levante-EMV, las primeras estimaciones del médico forense apuntan aque podría tratarse de Francisco Javier Vicente Fas, vecino de Pedralba de 56 años, que desapareció junto a su hija, cuyo cadáver si fue encontrado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo ha confirmado el hallazgo de los restos mortales de una persona, que han sido trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia para la práctica de la autopsia para que las pruebas forenses determinen la identidad y las causas del fallecimiento. No obstante, según detalla el diario citado, fuentes de la investigación apuntan a que, por el estado del cuerpo y el lugar en el que fue encontrado —enterrado en barro en una zona próxima al cauce—, todo indica que podría tratarse de José Javier, que fue declarado fallecido judicialmente el 25 de marzo de 2025, junto a los otros dos desaparecidos, tras meses de búsqueda.

