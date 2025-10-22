España

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

La afluencia de compradores se intensificaba en fechas señaladas, especialmente durante fiestas patronales, momento en que la demanda de droga aumentaba de forma considerable

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Edmar”, ha asestado el mayor golpe del año al narcotráfico en La Rioja con la completa desarticulación del “santuario” de speed de esta zona, que atraía a pequeños traficantes de La Rioja Oriental y la Ribera de Navarra en constante “peregrinación” para abastecerse de droga.

La investigación comenzó en junio, cuando el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (E.D.O.A.) de la Guardia Civil en La Rioja detectó indicios relevantes de actividad delictiva tras el análisis de documentación e información recopilada en investigaciones previas.

Los datos apuntaban a la existencia de una vivienda en Alfaro que estaría siendo utilizada como centro de abastecimiento de sustancias estupefacientes, concretamente speed. Todo indicaba que desde dicho inmueble se suministraba droga a pequeños traficantes asentados en diversas localidades de la Ribera del Ebro, quienes, a su vez, la redistribuían hacia los consumidores finales.

Viejos conocidos de la Guardia Civil

Ante la gravedad de los hechos y la posible extensión de la red, se pusieron en marcha actuaciones de vigilancia, seguimiento e intervención. Estas permitieron confirmar la existencia de una actividad ilícita sostenida en el tiempo, así como identificar a un hombre y una mujer como responsables principales del entramado criminal.

Él, de 38 años, y ella, de 41, tienen nacionalidad española y son viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a su historial delictivo. Además, lo que despertó todas las alarmas fue el hecho de que carecían de actividad laboral que justificara ingresos regulares, pero mantenían un nivel de vida claramente incompatible con su situación económica declarada, lo que evidenciaba que el tráfico de drogas constituía su única fuente de ingresos y su modo de vida.

Tras varios meses de vigilancia, se confirmó que el inmueble funcionaba como un auténtico “santuario” del speed, según relata la Guardia Civil. El lugar se había convertido en punto de “referencia y peregrinación” para pequeños traficantes de La Rioja y Navarra, que acudían regularmente para abastecerse.

El speed incautado por los
El speed incautado por los agentes (Guardia Civil Navarra)

La afluencia se intensificaba en fechas señaladas, especialmente durante fiestas patronales, momento en que la demanda de droga aumentaba de forma considerable.

Incautadas 48.000 dosis de speed

Una vez recopilados todos los datos y ante la certeza de que los sospechosos se habían quedado sin suministro, los agentes detectaron que preparaban una importante adquisición de droga para introducirla en la comunidad y continuar con su actividad ilícita. Ante esta situación, se desplegó un amplio y discreto operativo en Alfaro.

Gracias a esta acción, las unidades de intervención inmediata interceptaron el vehículo en el que viajaban, encontrando en el maletero un total de 12 kilogramos de sulfato de anfetamina -speed- de alta pureza. Con ello se ha impedido la distribución de más de 48.000 dosis, valoradas en 554.400 euros.

Tras la detención de los implicados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde se intervinieron otros 191 gramos de speed, diversas dosis de éxtasis, dinero en efectivo y todos los útiles necesarios para la adulteración, envasado y distribución de droga. Finalizadas las diligencias, estas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaDrogasNavarraLa RiojaNarcotráficoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Víctor Küppers: “La vida no va de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria”

El experto en crecimiento personal invita a reflexionar sobre la autenticidad y el valor de lo cotidiano

Víctor Küppers: “La vida no

Una mujer muere golpeada por su pareja y tras llamar nueve veces en cuatro horas a los servicios de emergencia: “¿Se cree que somos taxis?”

Tras visitar a la víctima una vez, los servicios médicos decidieron que ya era suficiente a pesar de haberla recomendado que llamara si sus heridas se agravaban

Una mujer muere golpeada por

Patatas al horno a la siciliana, una guarnición diferente inspirada en la tradición italiana

En esta receta al horno, las patatas se acompañan de tomates cherry, aceitunas, orégano y queso parmesano, dando como resultado una guarnición llena de sabor perfecta para acompañar carnes y pescados

Patatas al horno a la

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

A su juicio, la decisión de atacar en pleno horario de apertura, con el museo lleno de visitantes, revela una sangre fría notable, aunque la banda cometió “fallos de principiantes”

Un ex ladrón comparte todos

Aitana vende su casa en Dehesa de la Villa por más de un millón de euros: un chalet reformado de tres plantas, 270 m² y paneles solares

La cantante catalana ya no cuenta con el inmueble que adquirió en 2020, cuando mantenía una relación con Miguel Bernardeau

Aitana vende su casa en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ex ladrón comparte todos

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

Procedente el despido de un trabajador social de Cruz Roja por errores reiterados en los informes de los solicitantes de protección internacional

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

La multa que podría recibir Rosalía por organizar un evento en vía pública sin permiso puede llegar a 600.000 euros

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos