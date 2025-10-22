Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Edmar”, ha asestado el mayor golpe del año al narcotráfico en La Rioja con la completa desarticulación del “santuario” de speed de esta zona, que atraía a pequeños traficantes de La Rioja Oriental y la Ribera de Navarra en constante “peregrinación” para abastecerse de droga.

La investigación comenzó en junio, cuando el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (E.D.O.A.) de la Guardia Civil en La Rioja detectó indicios relevantes de actividad delictiva tras el análisis de documentación e información recopilada en investigaciones previas.

Los datos apuntaban a la existencia de una vivienda en Alfaro que estaría siendo utilizada como centro de abastecimiento de sustancias estupefacientes, concretamente speed. Todo indicaba que desde dicho inmueble se suministraba droga a pequeños traficantes asentados en diversas localidades de la Ribera del Ebro, quienes, a su vez, la redistribuían hacia los consumidores finales.

Viejos conocidos de la Guardia Civil

Ante la gravedad de los hechos y la posible extensión de la red, se pusieron en marcha actuaciones de vigilancia, seguimiento e intervención. Estas permitieron confirmar la existencia de una actividad ilícita sostenida en el tiempo, así como identificar a un hombre y una mujer como responsables principales del entramado criminal.

Él, de 38 años, y ella, de 41, tienen nacionalidad española y son viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a su historial delictivo. Además, lo que despertó todas las alarmas fue el hecho de que carecían de actividad laboral que justificara ingresos regulares, pero mantenían un nivel de vida claramente incompatible con su situación económica declarada, lo que evidenciaba que el tráfico de drogas constituía su única fuente de ingresos y su modo de vida.

Tras varios meses de vigilancia, se confirmó que el inmueble funcionaba como un auténtico “santuario” del speed, según relata la Guardia Civil. El lugar se había convertido en punto de “referencia y peregrinación” para pequeños traficantes de La Rioja y Navarra, que acudían regularmente para abastecerse.

El speed incautado por los agentes (Guardia Civil Navarra)

La afluencia se intensificaba en fechas señaladas, especialmente durante fiestas patronales, momento en que la demanda de droga aumentaba de forma considerable.

Incautadas 48.000 dosis de speed

Una vez recopilados todos los datos y ante la certeza de que los sospechosos se habían quedado sin suministro, los agentes detectaron que preparaban una importante adquisición de droga para introducirla en la comunidad y continuar con su actividad ilícita. Ante esta situación, se desplegó un amplio y discreto operativo en Alfaro.

Gracias a esta acción, las unidades de intervención inmediata interceptaron el vehículo en el que viajaban, encontrando en el maletero un total de 12 kilogramos de sulfato de anfetamina -speed- de alta pureza. Con ello se ha impedido la distribución de más de 48.000 dosis, valoradas en 554.400 euros.

Tras la detención de los implicados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde se intervinieron otros 191 gramos de speed, diversas dosis de éxtasis, dinero en efectivo y todos los útiles necesarios para la adulteración, envasado y distribución de droga. Finalizadas las diligencias, estas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.