España

Situación actual de los embalses en España HOY 21 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 53,08 % de su capacidad este martes 21 de octubre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esta información oficial resultó negativa, pues indica que la capacidad hídrica en el país bajó en la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general del agua en España

Fecha: martes 21 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.745 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,08 %.

Variación de hace una semana: -595 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,06 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.595 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,46 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 53,08 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 43,30%.

Aragón: 52,05%.

Asturias: 60,75%.

C. Valenciana: 39,26%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,57%.

Cataluña: 71,95%.

Comunidad de Castilla y León: 55,24%.

Extremadura: 59,44%.

Galicia: 56,71%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 33,17%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

Según el fallo, el comportamiento del entonces presidente del comité excedió los límites del ejercicio de la libertad sindical, convirtiéndose en una forma de desobediencia

Procedente el despido de un

Toni Musalaev, abogado especializado en extranjería: “Antes de renovar tu permiso de residencia comprueba si estás al corriente del pago de tus obligaciones”

El letrado advierte que una deuda con la Agencia Tributaria puede impedir la renovación del permiso de residencia y recomienda comprobar el estado fiscal antes de iniciar el trámite

Toni Musalaev, abogado especializado en

Adiós al escurridor de platos de encimera: esta es la nueva tendencia que es más ordenada e higiénica

El escurreplatos de pared se impone como alternativa para liberar espacio en la cocina, facilitar la limpieza y mantener el orden sin ocupar la encimera

Adiós al escurridor de platos

Si ves este insecto en tu jardín, no lo ahuyentes: estos son sus beneficios que tiene para la vida de tus plantas

Este insecto puede ayudar a la nutrición, el desarrollo de las plantas y la polinización

Si ves este insecto en

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

25 años de la primera exhumación científica de un represaliado de la dictadura franquista: así impulso un nieto la recuperación de su abuelo

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Autónomos y asalariados, dos realidades opuestas: los primeros ganan menos pero trabajan 7 horas más a la semana, y el 80% cotiza la base mínima

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

En Madrid y Baleares ya no hay pisos en alquiler por debajo de 700 € al mes y en Extremadura el 56% no llega a ese precio

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español