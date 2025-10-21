España

Receta de hojuelas, la fruta de sartén tradicional, dulce y muy crujiente, para celebrar Todos los Santos

Las hojuelas tradicionales, típicas de Semana Santa, Carnavales y Todos los Santos, se elaboran con una masa sencilla que se estira hasta quedar muy fina, se fríe en aceite caliente y se cubre con azúcar o miel

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de hojuelas, una fruta
Receta de hojuelas, una fruta de sartén típica de Semana Santa (Adobe Stock)

Huevos, harina, alguna grasa que puede ser aceite de oliva, manteca de cerdo o mantequilla; aguardiente, vino o anís y aceite para freír. Es la fórmula infalible de cualquier fruta de sartén, una categoría de postres que reúne recetas como pestiños, buñuelos, churros, orejas de Carnaval y también hojuelas, un dulce tradicional que se prepara en muchas regiones de España para celebrar la Semana Santa, aunque también fechas como los Carnavales o el Día de Todos los Santos.

Aunque no te suene la receta, es posible que hayas escuchado la expresión ‘miel sobre hojuelas’, frase que acredita la fama y la delicia que supone esta receta. Dicha composición se utiliza cuando algo viene a mejorar otra cosa que ya estaba bien por sí misma, como un chorro de miel sobre unas riquísimas hojuelas caseras.

Para prepararlas, basta con mezclar todos los ingredientes de la masa y estirarlos hasta conseguir una placa muy fina, que más tarde se fríe hasta quedar muy crujiente y tostada. Luego, como toque final, se completa con una capa de azúcar espolvoreado o de miel.

Receta de hojuelas tradicionales

Las hojuelas tradicionales se elaboran con una masa sencilla que se estira hasta quedar muy fina, se fríe en aceite caliente y se cubre con azúcar o miel. El secreto está en lograr una masa elástica y dejarla bien fina para que queden livianas y crujientes.

Tiempo de preparación

La receta de hojuelas se puede realizar en aproximadamente 1 hora y 15 minutos:

  • Preparación de la masa: 20 minutos
  • Reposo de la masa: 30 minutos
  • Estirado y fritura: 25 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de anís (licor)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (más el necesario para freír)
  • Ralladura de 1 limón
  • Una pizca de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Azúcar glas para espolvorear o miel líquida para bañar (opcional)

Cómo hacer hojuelas, paso a paso

  1. En un bol grande, mezcla la harina con la sal, el azúcar y la ralladura de limón.
  2. Haz un hueco en el centro y añade los huevos, el anís y el aceite. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Amasa durante unos 5 a 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina.
  4. Cubre la masa con un paño limpio y deja reposar durante 30 minutos.
  5. Divide la masa en pequeñas porciones y estíralas con rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada. Deben quedar muy finas.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las hojuelas por tandas, dándoles la vuelta para que se doren por ambos lados.
  7. Escúrrelas sobre papel absorbente.
  8. Espolvorea con azúcar glas o baña con miel al gusto mientras aún están calientes.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta rinde unas 20 hojuelas, dependiendo del tamaño que les des.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (una hojuela) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hojuelas se pueden conservar durante 4 a 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, aunque es recomendable consumirlas en los primeros 2 días para disfrutar de su máximo crujido.

Temas Relacionados

Recetas Semana SantaPostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

Los explica el abogado Franco (@f.francoabogado en TikTok) en uno de sus últimos vídeos

Un abogado penalista explica tres

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

La Cámara Alta defiende que se trata de optimizar la transparencia económica y aseguran que es la “forma habitual de realizar cualquier pago”

El Senado elimina las pagas

El aire que respiramos está contaminado: 2025 se convierte en el año con niveles de ozono “malo” más elevados de la última década

El ozono troposférico tiene efectos negativos en la salud, especialmente en el aparato respiratorio, así como en la vegetación y los ecosistemas

El aire que respiramos está
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado penalista explica tres

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

Vox defiende separar españoles y migrantes en las estadísticas para conocer los efectos de la llegada “masiva” en la “criminalidad”

Procedente el despido de una cuidadora de personas dependientes que se comió la cena de un residente porque tenía “ansiedad”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

España, a la cabeza del crecimiento inmobiliario: es el mercado líder en Europa con un aumento del 31% gracias a la inversión residencial y hotelera

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 21 octubre

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica