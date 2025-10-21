España

Obligan a un hombre a pagar por sentar a su hijo de 13 meses en una trona: “No es un peluche”

Sucedió en el restaurante Les Grands Buffets de Narbona. El precio por la trona ascendía a 65,90 euros

Por Guillermo Urquiza

Un padre fue informado de que debía pagar 65,90 euros para que su hijo de 13 meses pudiera sentarse en una trona (Freepik)

Lo que debía ser una cena entre amigos terminó en una escena inesperada. El pasado domingo 19 de octubre, en el reconocido restaurante Les Grands Buffets de Narbona, un padre fue sorprendido al ser informado de que debía pagar 65,90 euros para que su hijo de 13 meses pudiera sentarse en una trona. La insólita situación fue presenciada por un periodista del diario Midi Libre.

El protagonista del hecho es Frédéric, quien había acudido al restaurante junto a su pareja, su pequeño hijo Gabriel y una docena de amigos. Todo estaba previsto para disfrutar de la experiencia gastronómica por la que el local es conocido, hasta que en la entrada le comunicaron que debía pagar la tarifa completa, equivalente al precio del menú para adultos, por el simple hecho de incluir al bebé en la mesa.

“Pasé por la tarde a hablar con un gerente”, explicó el padre. “Nos enteramos de que los cochecitos estaban prohibidos en el restaurante, pero nos aseguró que nos prestarían una trona sin problema”.

Sin embargo, la situación cambió horas después, cuando el grupo llegó para cenar: “en la entrada, la encargada de controlar las reservas nos explicó que no sería posible. Si queríamos que Gabriel se sentara a la mesa, teníamos que pagar 65,90 euros”.

“No es un peluche, es un ser humano”

El padre intentó explicarle a la empleada que el bebé no comería del bufé. “El precio de un festín para adultos, no para un bebé de 13 meses”, subrayó. La respuesta que recibió lo dejó aún más desconcertado. “No es un peluche, es un ser humano, así que cuenta como una persona normal”, fue la frase que escuchó de la recepcionista. “Si no quiere pagar más, tiene que tenerlo en brazos”, añadió la trabajadora.

Un padre fue informado de que debía pagar 65,90 euros para que su hijo de 13 meses pudiera sentarse en una trona (Freepik)

Frédéric insistió en que no buscaba ningún privilegio, solo una solución razonable. Pero ante la negativa, no tuvo más opción que aceptar. “Me pareció una norma sin sentido. Le señalé que esta política carecía claramente de humanismo, y cuando expliqué que un gerente me había dicho que nos prestarían una trona, me llamaron mentiroso”, contó.

Una política muy estricta

El restaurante Les Grands Buffets, gran turístico para amantes de la gastronomía francesa, implementó desde el 1 de octubre una política que no distingue entre edades. En su sitio web se especifica que “los niños, independientemente de su edad, son considerados adultos durante todo el proceso de reserva y no se ofrecen tarifas reducidas”. Esto significa que incluso un bebé debe ocupar un lugar a precio completo si se sienta a la mesa, aunque no consuma nada. La dirección del restaurante no ha emitido comentarios públicos sobre este caso en particular, pero la norma ya había generado debate en redes sociales desde su anuncio.

El emotivo posteo de Ale Maglietti por los dos meses de su bebé

Pese al mal momento, Frédéric destacó la amabilidad del resto del personal. “Aunque el resto del personal del comedor fue encantador y atento, nos arruinó un poco la diversión. Me parece escandaloso que nos pidan pagar 65,90 € por un bebé. Ese es el precio de un festín para un adulto, pero desde luego no para un niño de 13 meses”.

La historia, divulgada por Midi Libre, generó una ola de reacciones entre los clientes habituales del restaurante y usuarios en redes sociales, muchos de los cuales calificaron la medida como “absurda” o “inhumana”.

Para Frédéric, la experiencia le dejó un sabor de boca amarga y contradictorio. “No fui yo quien hizo la reserva, pero Gabriel y yo ya hemos comido en varios restaurantes sin ningún problema”, señaló. “Jamás pensé que tener a mi hijo conmigo a la mesa podría generar un conflicto así”. Mientras tanto, Les Grands Buffets continúa aplicando su política de precios sin excepciones, incluso para los más pequeños.

