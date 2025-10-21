España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de Super Once de este martes 21 de octubre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 21 octubre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 06 10 14 23 26 34 36 38 39 63 64 66 68 69 70 71 77 78 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

La Sala de lo Penal descarta que el exsubsecretario general de la ONU goce de protección diplomática y considera acreditada la doble incriminación exigida por el tratado bilateral con Estados Unidos

La Audiencia Nacional autoriza la

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

El aumento de pisos vacacionales ha expulsado al 27% de los vecinos del centro de las ciudades turísticas

El Gobierno crea el Observatorio

Ni lluvia ni charcos: el truco para que tus zapatillas no se estropeen

Aplica estos sencillos pasos para conservar tu calzado en las mejores condiciones

Ni lluvia ni charcos: el

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Dimite el jefe de Servicio Andaluz de Salud en plena crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama: “No será el último”

El objetivo de la Junta de Andalucía es restaurar la confianza en el sistema de salud

Dimite el jefe de Servicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza la

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

ECONOMÍA

El Gobierno crea el Observatorio

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Nuevos precios del tabaco en octubre: el BOE confirma subidas en cigarros, cigarritos y picadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica