El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

En la denominada ‘zona cero’ afectada por la DANA en Valencia, la recuperación económica presenta actualmente un panorama marcado por diferencias notables entre sectores, según un informe presentado este lunes por la Cámara de Comercio de Valencia y recogido por el medio local Valencia Plaza. Aunque un 85% de las empresas industriales ubicadas en los polígonos de los municipios afectados han conseguido retomar la actividad, la reactivación en el sector servicios avanza a un ritmo significativamente menor, con solo un 70% de los negocios urbanos reabiertos al cumplirse un año de la catástrofe.

Un año de frágil equilibrio en la reconstrucción

Cámara Valencia califica la recuperación experimentada durante este año como sustentada en un “equilibrio frágil” entre recursos propios, indemnizaciones de seguros, donaciones privadas y ayudas públicas. Como precisa el informe, “ninguna de estas fuentes de financiación ha sido suficiente por sí sola”.

El análisis deja claro que el apoyo privado, tanto a través de ayudas económicas como materiales llegadas en las primeras semanas, resultó “decisivo”, al tiempo que la gestión de las ayudas públicas alcanzó un ritmo “con una celeridad sin precedentes en España y Europa”.

En relación a una de las fuentes claves para muchas empresas perjudicadas, la compensación del Consorcio de Compensación de Seguros, el balance revela que el proceso todavía no está resuelto plenamente: el 12,9% de empresas afectadas no han recibido aún la compensación, a pesar de que el 71,5% ya han sido atendidas y el 15,6% permanecen “en fase de pagos a cuenta”. Además, cuatro de cada diez compañías continúan esperando alguna de las ayudas solicitadas.

La Cámara de Comercio propone ahora ampliar un año la vigencia del Plan Endavant para que los ayuntamientos dispongan del tiempo suficiente para ejecutar los fondos comprometidos, así como reforzar el plan con más personal técnico local, fomentar la colaboración público-privada y crear una plataforma supramunicipal de gestión para agilizar la reconstrucción.

La industria consigue reabrir tras la catástrofe, pero precisa ayudas urgentes

El balance sectorial muestra que la industria ha resistido mejor el golpe: el 85% de las empresas industriales se mantienen operativas, aunque un 5,8% cerraron por culpa directa de la DANA y un 9,2% por otras causas.

No obstante, las asociaciones empresariales insisten en que el escenario dista todavía de ser el óptimo. “El estado de las áreas empresariales sigue siendo precario. Las actuaciones de reconstrucción son de tal envergadura que, aunque entendemos las dificultades, así no podremos continuar mucho más tiempo”, advirtió Patricia Muñoz, presidenta de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), según informa Valencia Plaza.

Ante este contexto, la Cámara reclama ayudas directas para modernización, compensaciones por lucro cesante -indemnizaciones dirigidas a cubrir los beneficios que la empresa habría obtenido si no hubiera sufrido la interrupción de su actividad- y mejoras sustanciales de infraestructuras en los polígonos industriales. Además, urge a agilizar los pagos pendientes del Consorcio de Seguros.

