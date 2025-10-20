España

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Según un informe de la Cámara de la Comercio de la región, casi el 13% de las empresas afectadas no ha recibido compensación del Consorcio de Seguros

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Varias personas trabajan en la
Varias personas trabajan en la limpieza de un comercio en Paiporta, Valencia, diez días después de la DANA (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En la denominada ‘zona cero’ afectada por la DANA en Valencia, la recuperación económica presenta actualmente un panorama marcado por diferencias notables entre sectores, según un informe presentado este lunes por la Cámara de Comercio de Valencia y recogido por el medio local Valencia Plaza. Aunque un 85% de las empresas industriales ubicadas en los polígonos de los municipios afectados han conseguido retomar la actividad, la reactivación en el sector servicios avanza a un ritmo significativamente menor, con solo un 70% de los negocios urbanos reabiertos al cumplirse un año de la catástrofe.

Un año de frágil equilibrio en la reconstrucción

Cámara Valencia califica la recuperación experimentada durante este año como sustentada en un “equilibrio frágil” entre recursos propios, indemnizaciones de seguros, donaciones privadas y ayudas públicas. Como precisa el informe, “ninguna de estas fuentes de financiación ha sido suficiente por sí sola”.

El análisis deja claro que el apoyo privado, tanto a través de ayudas económicas como materiales llegadas en las primeras semanas, resultó “decisivo”, al tiempo que la gestión de las ayudas públicas alcanzó un ritmo “con una celeridad sin precedentes en España y Europa”.

En relación a una de las fuentes claves para muchas empresas perjudicadas, la compensación del Consorcio de Compensación de Seguros, el balance revela que el proceso todavía no está resuelto plenamente: el 12,9% de empresas afectadas no han recibido aún la compensación, a pesar de que el 71,5% ya han sido atendidas y el 15,6% permanecen “en fase de pagos a cuenta”. Además, cuatro de cada diez compañías continúan esperando alguna de las ayudas solicitadas.

La Cámara de Comercio propone ahora ampliar un año la vigencia del Plan Endavant para que los ayuntamientos dispongan del tiempo suficiente para ejecutar los fondos comprometidos, así como reforzar el plan con más personal técnico local, fomentar la colaboración público-privada y crear una plataforma supramunicipal de gestión para agilizar la reconstrucción.

El Gobierno aprueba nuevas medidas por la DANA: anticipará el 50% de las ayudas a todos los afectados mientras se tramita su expediente.

La industria consigue reabrir tras la catástrofe, pero precisa ayudas urgentes

El balance sectorial muestra que la industria ha resistido mejor el golpe: el 85% de las empresas industriales se mantienen operativas, aunque un 5,8% cerraron por culpa directa de la DANA y un 9,2% por otras causas.

No obstante, las asociaciones empresariales insisten en que el escenario dista todavía de ser el óptimo. “El estado de las áreas empresariales sigue siendo precario. Las actuaciones de reconstrucción son de tal envergadura que, aunque entendemos las dificultades, así no podremos continuar mucho más tiempo”, advirtió Patricia Muñoz, presidenta de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), según informa Valencia Plaza.

Ante este contexto, la Cámara reclama ayudas directas para modernización, compensaciones por lucro cesante -indemnizaciones dirigidas a cubrir los beneficios que la empresa habría obtenido si no hubiera sufrido la interrupción de su actividad- y mejoras sustanciales de infraestructuras en los polígonos industriales. Además, urge a agilizar los pagos pendientes del Consorcio de Seguros.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

DANA Recuperación económica Cámara de Comercio de Valencia Valencia Comunitat Valenciana Industria ComercioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los resultados ganadores

La Sociedad Española de Sueño celebra la propuesta de acabar con el cambio de hora: “Desequilibra el reloj interno”

La SES defiende mantener el horario de invierno, que “promueve un ritmo biológico más estable”

La Sociedad Española de Sueño

Noches tropicales y termómetros por encima de 34º en pleno octubre: la Aemet prevé una semana más veraniega que otoñal pero con fuertes lluvias en el norte

El avance de frentes asociados a borrascas atlánticas será el responsable de las precipitaciones que afectan principalmente al oeste y norte peninsular, especialmente a Galicia

Noches tropicales y termómetros por

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Una reserva de 60.000 toneladas en Ourense puede ser un pilar clave para esta industria

Europa necesita wolframio y la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 20 octubre

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí