La tarifa de la luz en España para este lunes

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó los precios de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 20 de octubre.

Recuerda que el precio de la luz cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 20 de octubre

Precio medio: 40.78 euros por megavatio hora

Precio máximo: 106.03 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.16 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 55.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 29.7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 26.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 26.42 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 26.68 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 57.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.79 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.03 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.23 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 27.87 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 56.53 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.8 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 104.27 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.0 euros por megavatio hora.