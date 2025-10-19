España

Alfredo Molina, veterinario: “Cada vez hay más mascotas con alergias ambientales y es importante que sepas cómo reconocerlas”

Aunque “no se puede evitar por completo” esta patología, es imprescindible estar alerta

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Las nuevas preocupaciones para las
Las nuevas preocupaciones para las mascotas (Pexels)

Al regresar al hogar tras una jornada exigente, una de las cosas que nos devuelve la energía son las pequeñas patitas que acuden a la llegada y nos saludan desde el suelo con saltos. Pero, a pesar de verles muchas veces como a un igual, olvidarnos que las mascotas son seres que dependen de nuestra atención. Por lo que hay que tener en cuenta siempre aquellos factores que pueden causarles malestar o preocupación.

Entre estas adversidades cada vez se detectan más casos de alergias ambientales. Debido a ello, Alfredo Molina, un veterinario que publica contenido, relacionado con el cuidado de las mascotas, en su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet), ha dado las claves para poder reconocer los patrones de la enfermedad.

“Ese perro que se lame las patas constantemente, no es que está aburrido”

Alfredo Molina ha aprovechado una de sus últimas publicaciones para apuntar que “cada vez hay más mascotas con alergias ambientales y es importante que sepas cómo reconocerlas”. De acuerdo con el veterinario, los alérgenos más frecuentes en perros y gatos son “el ácaro del polvo, el polen de ciertas plantas, las gramíneas, el moho e incluso la descamación de otros animales”. También ha recalcado que estos elementos están presentes de forma habitual en los entornos urbanos y domésticos, por lo que no siempre es posible evitarlos: “Como pasa en las personas, no se puede evitar por completo porque lo tenemos en el aire, en casa, en la calle, en todas partes”, aclara.

Alfredo Molina explica cómo combatir
Alfredo Molina explica cómo combatir las alergias ambientales (@alfredomolinavet)

Por ello, lo único que se puede hacer para evitar consecuencias graves, la identificación temprana de los síntomas marca la diferencia en el bienestar del animal. El especialista ha enumerado conductas y signos a los que se debe prestar atención: “Ese perro que se lame las patas constantemente, no es que está aburrido. Ese que se rasca sin parar, que tiene la piel roja, que empieza a perder el pelo en ciertas zonas. Ese gato que se acicala tanto, que termina con heridas o con calvas. Casi seguro que todos ellos están sufriendo alergia ambiental”, ha detallado.

De esta forma, a pesar de que dichos comportamientos suelen confundirse con estrés o hábitos normales, lo que retrasa el abordaje adecuado. El profesional destaca algunas recomendaciones para reducir el impacto de esta afección. “Baños frecuentes con champú especial que calme la piel. Tratamientos antiparasitarios muy estrictos, porque cualquier pulga agrava el problema. Medicamentos veterinarios para controlar el picor y la inflamación, alguno de ellos, de por vida. Inmunoterapia o vacunas de alergia suele ser el mejor tratamiento, aunque por desgracia no funciona en todos los casos. Revisiones y comunicación directa con el veterinario para ajustar o modificar ese tratamiento”, ha enumerado.

Estos procedimientos, señala Molina, conforman una rutina que requiere un compromiso real con el bienestar de los animales. Según el veterinario, “tener una mascota no solo es un acto de amor, sino también un compromiso serio”. Igualmente, ha añadido que a lo largo de sus vidas, los animales pueden presentar problemas “que requieren tanto un apoyo emocional como un esfuerzo económico”. Por eso, recalca la necesidad de reflexionar antes de asumir la responsabilidad de un animal: “Ten en cuenta que ellos dependen de nosotros en cada paso”, ha afirmado en la descripción del video.

Temas Relacionados

PerrosGatosMascotasAnimalesAlergiasVeterinarioTikTok EspañaRedes Sociales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del atraco en el Museo del Louvre: encuentran rota la corona de la Emperatriz, sustraída en el robo

Los atracadores entraron al famoso museo a primera hora de la mañana, sin que haya que lamentar heridos

Última hora del atraco en

Adiós ‘Mamma Erasmus’: fallece la profesora que ‘inventó’ los viajes de estudios al extranjero

Pedagoga de formación y firme defensora del derecho a la educación, Sofia Corradi fue la impulsora del programa Erasmus, una de las iniciativas más exitosas de la Unión Europea

Adiós ‘Mamma Erasmus’: fallece la

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes un accidente laboral, sigue estos pasos”

El letrado explica cómo proteger tus derechos tras sufrir un incidente en el trabajo, desde acudir a la mutua hasta reclamar ante la Seguridad Social si es necesario

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes

Andy confiesa que sufrió una agresión física de Lucas durante la gira: “Hay que encerrarlo de verdad. Está enfermo y no se deja ayudar”

El gaditano ha relatado al programa ‘Fiesta’ el incidente que sufrió por parte de su compañero durante su último concierto en Badajoz

Andy confiesa que sufrió una

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este sábado 18 de octubre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cuatro años de

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes un accidente laboral, sigue estos pasos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de octubre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Casi un millón de estudiantes en España hicieron prácticas no remuneradas en 2024: “Hacemos las mismas tareas que los compañeros, y no cobramos”

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección