Un profesor es condenado a 5 años de cárcel por acosar sexualmente a sus alumnas de 11: “Les decía que tenía ganas de que cumplieran 18 años para hacerles el amor”

El juez impuso una multa de 12.000 euros en concepto de compensación y la prohibición de acercarse a las menores durante cuatro años

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Un profesor es condenado a 5 años de cárcel por acosar sexualmente a sus alumnas de 11.

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una pena de cinco años de prisión y siete años de libertad vigilada a un profesor de inglés del Colegio Villamadrid, tras demostrar que abusó sexualmente de tres alumnas de once años y realizó comentarios sexuales en el centro.

La resolución, dictada por la Sección número 1 y a la que tuvo acceso EFE, recoge el acuerdo alcanzado el 12 de septiembre entre el acusado, Iván H. R., la Fiscalía Provincial de Madrid y las familias. La sentencia es firme, puesto que las partes renunciaron a presentar recurso.

En su desglose, el tribunal condenó al profesor a cuatro años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años y a un año adicional por un tercer delito. Además, establece la inhabilitación para trabajar con menores durante veintiún años y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante cuatro años. El tribunal fijó una indemnización de 12.000 euros para las familias de las menores.

“Quería hacer el amor con ellas”

Durante el juicio, Iván H. R. admitió haber cometido los tocamientos y expresado deseos sexuales hacia las menores. En su declaración ante el tribunal explicó: “Quería hacer el amor con ellas cuando cumplieran los 18”, según recoge la sentencia. El tribunal consideró como atenuantes las dilaciones indebidas y la reparación del daño a las familias.

La Fiscalía de Madrid solicitó inicialmente trece años de prisión, cinco años por cada delito continuado de abuso sexual y tres años por un tercer delito, pero el acuerdo de conformidad permitió reducir la condena.

Abusos reiterados y testimonios

Los hechos ocurrieron durante el curso escolar 2018/19, aunque el acusado impartía clases desde 2014. Al conocerse las denuncias, el centro despidió a Iván H. R. en enero de 2019. Según la Fiscalía, a finales de 2018 el docente comenzó a acercarse a una de las niñas durante los primeros o últimos minutos de clase, aprovechaba esos instantes para susurrarle frases como: “Quería hacer el amor con ella”. En otra ocasión, le propuso ir juntos a una habitación, lo que provocó nerviosismo en la menor.

De acuerdo con el escrito fiscal, el acusado le indicó en varias ocasiones que le compraría una cama de matrimonio y que se parecía a su expareja. Los comportamientos incluyeron tocamientos, como ocurrió en los pasillos, donde el acusado tocaba las nalgas de la alumna.

La Fiscalía destacó un incidente en septiembre de 2018: cuando se dirigían a clase, el profesor apagó la luz al entrar en el aula, la sujetó por la cintura, la besó en la cara y volvió a manifestar sus intenciones sexuales.

Impacto y patrón de conducta

Otra alumna de once años también sufrió tocamientos. En octubre de 2018, al subir las escaleras del colegio, el profesor la tocó en los glúteos, conducta que repitió en otras ocasiones, según el informe fiscal.

Durante el proceso quedó acreditado que Iván H. R. trabajó en el colegio como profesor de inglés y monitor deportivo desde 2014 y, previamente, se desempeñó como socorrista y monitor en instalaciones municipales de la Comunidad de Madrid.

En uno de los episodios recogidos en la sentencia, el acusado se acercó mientras dos alumnas jugaban a las cartas y, cuando le dijeron que el juego era para dos, replicó: “A mí me gustan los tríos”.

La sentencia cierra un proceso judicial de más de cuatro años que comenzó tras las denuncias familiares. El fallo subraya la gravedad de los hechos y detalla medidas para asegurar la protección futura de las menores implicadas.

