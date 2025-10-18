España

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once de hoy 18 de octubre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 18 octubre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 04 08 25 26 27 28 29 41 45 47 55 57 62 64 70 71 78 81 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Cuándo es el cambio de hora: qué día debemos adelantar los relojes

Durante esa noche, el horario de invierno entrará en vigor en España

Cuándo es el cambio de

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

La familia Mayor narra cómo la falta de oportunidades laborales y las dificultades en el sistema educativo español los empujaron a buscar estabilidad y futuro en Irlanda, donde destacan la acogida social

Una española que vive en

María Mainez, experta en fitness, sobre el ejercicio para mujeres de 50 años: “Cuando llega la menopausia, esas hormonas decaen muchísimo y entonces aparece la debilidad muscular”

El levantamiento de pesas no es un ejercicio reservado para hombres, y de hecho, tal y como confirma la experta, es fundamental para mantener la salud tras la menopausia

María Mainez, experta en fitness,

Detenido un hombre por encerrar presuntamente a su madre enferma de 84 años en una vivienda en Bilbao: la casa estaba en condiciones insalubres

El arrestado ha sido acusado de un delito de malos tratos habituales en el ámbito familia y detención ilegal, entre otros

Detenido un hombre por encerrar

Anita Williams revela su delicado estado de salud: “Hay dos tumores que tienen mala pinta”

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha causado una gran preocupación entre sus seguidores tras confesar que se encuentra sometiéndose a varios exámenes médicos

Anita Williams revela su delicado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso quiere

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

ECONOMÍA

Una española que vive en

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los accionistas de BBVA y Banco Sabadell son los grandes beneficiados del descalabro de la opa

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+