España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este viernes 17 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 17 octubre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 08 11 14 29 32 33 35 43 48 49 57 58 61 64 67 71 72 73 78 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Bonoloto: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 17 de octubre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: esta es la combinación

El director y ex Monty Python Terry Gilliam, sobre la inteligencia artificial en el cine: “Con la IA robando oficios, haceos fontaneros”

El cineasta de ‘Brazil’ ha visitado el Festival de Sitges para recoger el Gran Premio Honorífico

El director y ex Monty

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 17 de octubre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Trump afirma que España debería recibir “una reprimenda” por no cumplir con el gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN

El presidente de Estados Unidos cree que la inversión en defensa es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver, aunque España “no ha sido leal con la OTAN”

Trump afirma que España debería

Euromillones: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 17 de octubre

Como cada viernes, aquí están los resultados del premio de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Euromillones: esta es la combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán asegura denuncia un

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El ‘agujero’ de los 2.000 M de euros en ayudas que perderá Andalucía con la nueva PAC, según advierte la Junta

Susanna Capdevilla, especialista en Derecho, sobre la validez de los contratos: “No tiene por qué estar por escrito”

La herencia del fundador de Mango enfrenta a su familia: su última pareja declaró épocas de mala relación entre Isak Andic y su hijo, investigado por su muerte

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro