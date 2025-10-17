El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza diariamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza para este viernes 17 de octubre, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más altos y más bajos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,195 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,775 euros el litro

Precio mínimo: 1,415 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,647 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,657 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,578 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,195 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,617 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,557 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,628 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,614 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,633 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,584 euros el litro



Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.