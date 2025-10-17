España

Cambio de euro a dólar hoy 17 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Por Armando Montes

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, el dólar muestra variaciones importantes frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 17 de octubre y qué factores están detrás de su comportamiento.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8539 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La Comisión Europea presentó en su informe de primavera 2025 un balance económico positivo, destacando que la región inició el período con mayor robustez de la prevista. El crecimiento mantendría un curso moderado en los próximos meses, con expectativas de recuperación en 2026, a pesar de la persistente volatilidad y las disputas en el comercio internacional.

La desinflación continúa avanzando y se prevé que la inflación de la eurozona se sitúe en el 2%, cumpliendo el objetivo del Banco Central Europeo este año y que esa tendencia permanezca en 2026, después de que en 2024 se moderara al 2,4%.

El informe observa que los mercados siguen atentos a las decisiones comerciales estadounidenses y, especialmente, al impacto de los aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump contra naciones asociadas.

La Comisión advierte que esta política comercial redirige la demanda estadounidense hacia la producción interna, pero también encarece las importaciones, generando un efecto negativo en la oferta disponible para hogares y empresas en Estados Unidos.

25 años de recorrido por Europa

La moneda única europea, tiene una historia que marca uno de los mayores logros de integración económica y monetaria en la Unión Europea. Su creación fue un proceso de varias décadas que comenzó con los Tratados de Roma en 1958, que sentaron las bases para una cooperación económica europea más profunda. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando se instituyó la Unión Económica y Monetaria (UEM), con la aprobación del Tratado de Maastricht en 1991, que se establecieron las condiciones para una moneda única.

El Banco Central Europeo (BCE) fue creado en junio de 1998 como la institución encargada de gestionar la moneda y la política monetaria en la zona euro. El 1 de enero de 1999, el euro entró en circulación en forma electrónica y contable, reemplazando a la antigua Unidad Monetaria Europea en una proporción de 1:1. Este período inicial fue seguido por la introducción de billetes y monedas físicas el 1 de enero de 2002, cuando doce países de la Unión Europea comenzaron a usar oficialmente el euro como moneda de curso legal, marcando un cambio histórico para más de 300 millones de europeos.

Desde entonces, la Eurozona ha ido expandiéndose con nuevos países que adoptan la moneda común, incluyendo a Grecia en 2001 y llegando hasta Croacia en 2023, el último país en integrarse. A lo largo de su historia, el euro ha sido gestionado por el BCE, cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad de precios y supervisar la política monetaria para garantizar la salud económica de la región.

Esta moneda representa un avance sin precedentes en la cooperación europea, buscando la estabilidad económica y unión política. Según informes oficiales del Banco Central Europeo, específicamente diseñados para mantener su valor y estabilidad, la moneda sigue siendo un pilar esencial para la integración económica y un símbolo de unidad para los países miembros de la eurozona.

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este 17 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de

Peter Thiel, cofundador de PayPal y director de Palantir, advierte sobre el Anticristo: “Vivimos tiempos en los que un rey malvado o tirano… aparece en los tiempos del fin”

Thiel sostiene que el Anticristo ofrecería “paz y seguridad” al tiempo que utiliza el miedo a los riesgos de la tecnología para justificar medidas de vigilancia y control sin precedentes: “Se hablaría constantemente del riesgo existencial”

Peter Thiel, cofundador de PayPal

La esfera de Buga, misterio ancestral o fraude moderno: un (supuesto) artefacto de 12.560 años de antigüedad que levita y emite campos electromagnéticos

En marzo de 2025, un vendedor de cacahuetes grabó una esfera metálica levitando, sin propulsión aparente y sin emitir sonido alguno: las hipótesis del ufólogo Jaime Maussan y las opiniones de los expertos

La esfera de Buga, misterio

La Guía Michelin recomienda tres nuevos restaurantes en Málaga: cocina viajera, unas vistas increíbles y una chef con pasado como tenista

La guía francesa ha incluido en su lista de restaurantes recomendados tres propuestas malagueñas, algunas con unos pocos años de vida y otras con apenas meses de trayectoria

La Guía Michelin recomienda tres

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Zaragoza:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa que quiere cerrar

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

ECONOMÍA

El sistema español de pensiones

El sistema español de pensiones mejora a nivel mundial, pero se enfrenta al reto de su sostenibilidad

La vivienda agrava la brecha generacional: los ‘baby boomers’ acaparan el patrimonio mientras los jóvenes acumulan deuda

La Generalitat celebra el fracaso de la OPA y el Gobierno muestra su “total respeto”: “Ahora hay que mirar hacia delante”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Ramón López, experto en fiscalidad, sobre los trabajadores: “Este derecho es con diferencia el mejor que tienen”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder