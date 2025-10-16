España

Spotify España: las 10 canciones más reproducidas este día

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Por Infobae Noticias

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 367.825 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 325.234 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer puesto, con 314.107 reproducciones.

4. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 301.064 reproducciones.

5. AURORA (w De La Rose)

Mora

Tras haberse reproducido 291.304 veces, «AURORA (w De La Rose)» de Mora se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound pierde fuerza. Hoy solo cosecha 290.725 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 281.664 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición séptima.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Un número tan favorable como 274.091 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Young Cister va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto.

9. DROGA (w C. Tangana)

Mora

«DROGA (w C. Tangana)» de Mora se vende como pan caliente. Ya lleva 256.733 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» de Taylor Swift va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 248.136 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

