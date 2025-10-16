La reina Letizia se reencuentra con el Papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación: “El hambre sigue siendo un arma de guerra”

La reina Letizia saluda al papa León XIV, a su llegada este jueves a la FAO. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez).

La reina Letizia ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el hambre y la malnutrición durante la conmemoración del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en Roma este jueves. En calidad de embajadora especial para la nutrición de la agencia desde 2015, la mujer de Felipe VI ha pronunciado un discurso en el Día Mundial de la Alimentación, centrado en la necesidad de garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos del planeta.

Durante su intervención, la experiodista ha comenzado expresando su gratitud hacia todas las personas que, a lo largo de ocho décadas, han contribuido a mantener viva la misión de la FAO. “Conviene primero agradecer a todas las personas que durante 80 años han logrado que, pese a las dificultades y problemas que nadie ignora, la FAO siga teniendo autoridad técnica y legitimidad política”, ha afirmado, recordando que el objetivo fundacional de la organización sigue siendo tan urgente como el primer día: mejorar la situación de los 700 millones de personas que sufren hambre y de los 3.000 millones que no pueden permitirse una dieta saludable.

La reina ha centrado buena parte de su discurso en los grandes desafíos globales que amenazan la seguridad alimentaria, desde los conflictos bélicos hasta el cambio climático. “El hambre sigue siendo hoy una herida abierta y un arma de guerra en muchos lugares”, ha advertido. Además, ha denunciado “la concentración corporativa de los sistemas alimentarios”, el desperdicio de recursos —“un tercio de la producción mundial termina en la basura”— y el impacto de fenómenos climáticos extremos como las sequías o las inundaciones, que “afectan en mayor medida a quienes menos tienen”.

En un mensaje con fuerte carga social, doña Letizia ha subrayado el papel de las mujeres en la agricultura familiar y en la gestión alimentaria de los hogares. “Son la columna vertebral de la agricultura familiar, el cuidado de los hijos y la gestión alimentaria de los hogares, y continúan enfrentándose a la desigualdad de acceso a los recursos, al crédito, a la tecnología y a la educación”, ha lamentado, insistiendo en la necesidad de políticas que garanticen la equidad y la inclusión.

La nuera del rey emérito ha aprovechado la ocasión para reivindicar la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional, principios fundacionales del sistema de Naciones Unidas que, según dijo, “hoy se ven puestos en cuestión”. En este sentido, ha recordado las palabras pronunciadas por el rey en la reciente Asamblea General de la ONU: “La dignidad del ser humano no es negociable”. “Solo si colocamos los derechos de las personas en el centro de las políticas alimentarias estaremos respetando esa dignidad”, ha recalcado.

Doña Letizia también ha destacado el papel de España en la promoción de los derechos alimentarios. “Nuestro país mantiene un compromiso inquebrantable con la FAO. Promovemos el derecho a una alimentación adecuada, fortalecemos el trabajo con los parlamentos, especialmente en América Latina, y respaldamos las acciones con pueblos indígenas y comunidades rurales”, ha señalado, aludiendo a la cooperación técnica y humanitaria española en distintos contextos de conflicto.

En un gesto de reconocimiento, la reina ha elogiado el trabajo de los profesionales de la FAO, a quienes ha calificado de “un cuerpo técnico extraordinario, muy sólido y altamente cualificado, que mantiene su prestigio en todos los países donde trabaja sobre el terreno”. Asimismo, ha hecho un llamamiento a “seguir cooperando con la mejor voluntad y efectividad, para ayudar a quienes tienen las cosas más difíciles”.

La reina Letizia y Giorgia Meloni (CASA DE S.M. EL REY).

Un día de mucho simbolismo

En su cierre, Letizia también ha querido citar una reflexión del Papa León XIV, presente en la ceremonia junto a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y el rey de Lesotho: “Veamos el sufrimiento ajeno como algo propio”. Unas palabras que, según la reina, resumen la esencia de este aniversario: la empatía, la cooperación y la acción frente a la desigualdad.

Para la ocasión, Letizia ha escogido un traje rojo con blusa clara de lazada, un estilismo elegante y simbólico que ha evocado su compromiso con las causas sociales y de salud pública. Este viaje relámpago a Roma ha marcado, además, su segundo encuentro con el Pontífice tras la misa inaugural celebrada meses atrás en el Vaticano.

Bajo el lema 'Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores', la FAO ha aprovechado esta efeméride para reforzar su llamado a la colaboración internacional y la transformación de los sistemas agroalimentarios. El objetivo, según ha recordado la reina, es claro: construir un futuro pacífico, sostenible y equitativo, en el que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable y donde la dignidad humana, como dijo Felipe VI, no sea nunca materia de negociación.

La reina Letizia en el Día Mundial de la Alimentación 2025 (EFE).